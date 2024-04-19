Нужда в мигрантах, пауза с МСЗ и защита от БПЛА: что обсуждали в Госсовете РТ

О работе Правительства республики за прошлый год отчитался Премьер-министр РТ Алексей Песошин

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Несмотря на ограничения и сложности, предприятия продолжают развитие своих производств»

Каждый год на апрельской сессии депутаты обсуждают отчет о результатах деятельности Кабинета Министров Татарстана. Этот вопрос стал ключевым на 53-м заседании парламента. О работе Правительства республики за прошлый год отчитался Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Несмотря на сохраняющиеся ограничения и сложности, предприятия и организации республики продолжают развитие своих производств, сохраняют высокую инвестиционную активность, перестраивают логистику и рынки сбыта. Этому способствуют федеральные и республиканские меры финансовой поддержки системообразующих предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса», – начал свой доклад спикер.

Песошин заверил, что сформированный запас прочности, бесперебойная работа предприятий и предпринимателей, согласованные действия органов власти, меры господдержки, национальные проекты и республиканские программы позволяют и в нынешних непростых условиях добиваться положительных результатов.

Так, валовой региональный продукт республики превысил 4,3 трлн рублей, что составляет 103,6% к уровню 2022 года. Основной рост обеспечили промышленность, строительство и сфера торговли. «Ключевой вклад в динамику обеспечен обрабатывающими отраслями, которые составляют более 70% от общего объема промышленного производства в республике. В первую очередь это машиностроительный комплекс, производство нефтепродуктов, пищевая промышленность», – констатировал докладчик.

Экономическому развитию способствовало и привлечение инвестиций в основной капитал объемом более 1,1 трлн рублей. Этот показатель выше на 20% по сравнению с предыдущим годом. Песошин отметил, что около 70% объема инвестиций – собственные средства предприятий Татарстана.

«Объем строительных работ составил более 708 млрд рублей. Второй год подряд обеспечен рекордный уровень ввода жилья – введено более 3,4 млн кв. метров. Наряду с этим решена проблема обманутых дольщиков. Всего с 2007 по 2023 год в республике введено в эксплуатацию 146 проблемных объектов, в которых жилье получили 18 664 дольщика», – похвалился результатами Премьер-министр РТ.

Фарид Мухаметшин признал, что органы исполнительной власти РТ провели достаточно серьезную работу в прошлом году Фото: gossov.tatarstan.ru

Готовится программа по расселению домов, признанных аварийными до 2022 года

Выслушав доклад, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин признал, что органы исполнительной власти РТ провели достаточно серьезную работу в прошлом году.

«Мы благодарны Правительству и Раису республики Рустаму Минниханову за такую кропотливую и точечную работу в непростом 2023 году. При подготовке отчета было задано множество вопросов, еще 47 дополнительно направлены депутатами, и на них получены ответы в докладе», – сообщил глава парламента.

Поэтому он попросил депутатов не увлекаться какими-то дополнительными вопросами. «Тем более я вижу, что растет список желающих выступить. Давайте так: короткий вопрос и короткий ответ», – сказал Мухаметшин.

После этих слов депутаты один за другим стали задавать вопросы Песошину. Так, Александр Комисаров интересовался планами по переселению татарстанцев из аварийного жилья. Премьер-министр ответил, что в Татарстане готовится программа по расселению домов, признанных аварийными до 2022 года. Предварительно в нее включены 104 дома (1390 квартир, 40 тыс. кв. метров).

«Программа продолжается. Мы только завершили программу по домам, признанным аварийными до 2017 года. Это около 85 домов, 650 квартир, площадь – почти 21 тыс. кв. метров», – рассказал Песошин.

Глава Правительства уточнил, что Татарстан вступил в программу по переселению граждан из аварийного жилья в 2008 году. Тогда были расселены первые дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2007 года.

Александр Комисаров интересовался планами по переселению татарстанцев из аварийного жилья Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мусоросжигательный завод в Татарстане планируют построить до конца 2025 года

Депутат Рузиля Тимергалеева спросила, как реализуется проект по строительству мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе. «Не так хорошо, как хотелось бы, и не так, как обычно строятся объекты в республике», – ответил Премьер-министр.

Песошин рассказал, что инвестор (ООО «АГК-2», – прим. Т-и) столкнулся со сложностями по оборудованию. Но на сегодня завершены все строительные работы, которые предшествуют этапу монтажа оборудования. Это составляет 24-25% от всех работ по проекту, уточнил спикер.

«Сейчас строительная часть на паузе. Буквально недавно приезжали китайские партнеры с предложением оборудования. Инвестор настроен оптимистично. Называет срок – конец 2025 года», – сообщил глава Правительства РТ.

Сразу два вопроса задал парламентарий Эдуард Шарафиев. Его интересовала тема поддержки подшефных Татарстану городов ЛНР Лисичанск и Рубежное и миграционная политика в республике.

По словам Песошина, за два года в Лисичанск вложено 850–900 млн рублей из регионального бюджета и еще около 60–70 млн из внебюджетных источников. По Рубежному цифры скромнее: около 30 млн рублей направлено из бюджета РТ и столько же из внебюджета.

Что касается мигрантов, то почти треть всех иностранцев, которые находятся в Татарстане, получили патенты на работу, продолжил Премьер-министр.

«Вопрос с мигрантами – многогранный. Там вопросов больше, чем ответов. Здесь и адаптация, и изучение русского языка, вопросы антитеррористической защищенности. Но нужно понимать, что этот вопрос мы обязаны будем решать. Потому что кадровый вопрос без мигрантов мы решить не в состоянии. Особенно сейчас, когда идет огромный спрос на предприятиях оборонной промышленности и в целом во всех отраслях», – подчеркнул он.

Эдуарда Шарафиева интересовала тема поддержки подшефных Татарстану городов ЛНР Лисичанск и Рубежное Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы думали, что пережили все эти времена, когда были Чубайсы»

Итог обсуждению подвел Мухаметшин. Он попросил Правительство РТ более оперативно принимать подзаконные акты, чтобы «закон незамедлительно входил в жизнь».

«По ряду законов, которые принимает парламент, потом месяцами ждем от вас подзаконного акта. Закон без подзаконного акта не работает. Он заявлен, но нужны подзаконные акты Правительства», – обратился Председатель Госсовета к Песошину.

Кроме того, Мухаметшин попросил обратить внимание на налоговую задолженность, которая в республике достаточно высокая. «Несколько писем идет из районов, главы администраций обращаются. <…> Это деньги наших налогоплательщиков. Нужно, чтобы закон в части обязательной уплаты налогов выполнялся в республике, пополнялись бюджеты разных уровней», – отметил он.

Глава парламента предложил на заседании Правительства РТ заслушать районы и предприятия, которые «не уклоняются, но как-то оттягивают и игнорируют уплату налогов».

«Но в целом хочу поблагодарить. Времена-то непростые. Мы думали, что пережили все эти времена, когда были Чубайсы, переводили нашу экономику путем разгосударствления, акционирования, поиска новых рыночных условий. Тяжелейшие годы были. Теперь вот СВО», – заявил он.

Спикер добавил, что в условиях санкций усложнилась ситуация с рынками сбыта. «Вы, наверное, обратили внимание, что Рустам Нургалиевич без конца летает в азиатские страны. Почему? Потому что рынки сбыта нашей продукции изменились. А у нас огромная промышленная продукция – нефтегазовая, нефтехимическая, машиностроительная, вертолетная. Если их не продашь, построить их здесь на площади Свободы… Как бы красиво они ни смотрелись, пользы они не принесут. Это надо реализовать», – резюмировал он.

Альберт Ягудин затронул вопрос перевода времени в республике на час вперед по отношению к московскому Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Всем надо быть готовыми к тому, что, к сожалению, и до нас долетают БПЛА»

В «разном» слово взял депутат Альберт Ягудин. Он затронул сразу несколько вопросов, один из которых касался перевода времени в республике на час вперед по отношению к московскому. По мнению парламентария, это необходимо, чтобы улучшить качество жизни татарстанцев. Кроме того, он предложил в летний период переводить время еще на час вперед.

«Вопрос, связанный с разницей во времени, мы направим в Правительство республики, чтобы еще и еще раз посчитать экономическую составляющую вместе с Минздравом, Минэкономики и Минфином», – пообещал Мухаметшин.

Следующую часть своего выступления Ягудин посвятил ситуации с атакой беспилотников. Он напомнил, что уже больше года ставит вопрос о совершенствовании гражданской обороны в республике.

«2 апреля БПЛА атаковали критические объекты в Елабуге, Нижнекамске. 17 апреля Татарстан снова подвергся атаке БПЛА. На этот раз оперативно развернутая система противовоздушной обороны в Елабужском районе сбила украинский беспилотник, отразив очередной выпад киевского режима. Этот факт подтвердило Минобороны», – напомнил депутат.

Парламентарий убежден, что татарстанцы должны знать о местах, где расположены бомбоубежища. В настоящее время казанцы могут получить эти данные только в администрации района или у управляющей компании, добавил он.

«Однако нам говорили, что информация о таких местах – это государственная тайна. Где правда? Если закон является преградой, его надо менять», – сказал он.

«Мы потратили деньги на защиту наших крупных производств, направлены средства на покупку оборудования, мешающего действиям этих устройств. Но пока идет СВО, поддержка украинских националистов, которых снабжают до зубов деньгами, оружием, снарядами, всем надо быть готовыми к тому, что, к сожалению, и до нас долетают БПЛА», – прокомментировал его выступление Мухаметшин.