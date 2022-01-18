Потребление метана как моторного топлива в Татарстане в 2021 году выросло на четверть

Газозаправочные станции в Татарстане в 2021 году реализовали 67 млн кубометров метана – это на 25% больше, чем годом ранее, сообщил журналистам заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

«Растет и общая мощность газозаправочной инфраструктуры, и объем реализованного газа. Это позволяет сделать вывод, что такой транспорт пользуется все большей популярностью», – заявил Каримов.

Он уточнил, что суммарная мощность заправочных станций составляет около 300 млн куб. метров в год.

Каримов подчеркнул, что в прошлом году на метан было переоборудовано около 1,5 тыс. автомобилей и в этом году планируется перевести на газ примерно такое же количество транспорта.

Кроме того, министр отметил, что по развитию инфраструктуры Татарстан стабильно входит в тройку лидеров среди регионов РФ, а по количеству заправок республика занимает второе место.

По его словам, кроме водителей частных автотранспортных средств, природный газ в качестве топлива пользуется популярностью у владельцев таксомоторных парков, он используется в госсекторе – для заправки автомобилей специальных служб, а также коммунальными службами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сеть заправок с природным газом в Татарстане в этом году вырастет почти до 50 единиц.