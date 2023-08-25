Татарстан по объему потребления интернет-трафика лидирует среди регионов ПФО

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Объем потребляемого мобильного трафика в первой половине этого года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев.

«Трафик мобильного интернета за год вырос на 11%, а проводного интернета — на 20,8%. По объему потребляемого интернет-трафика Татарстан на первом месте среди регионов ПФО», — заявил замминистра.

По его словам, почти 98% домохозяйств и более 94% населения старше 15 лет в Татарстане используют интернет. Эти показатели выше средних не только по Приволжскому округу, но и превышают общероссийские.

При этом наиболее часто для выхода в Сеть используются смартфоны — 96% домохозяйств, затем идут стационарные компьютеры — 36,5% и ноутбуки — 36%.

Яковлев отметил, что около 72% городского и 41% сельского населения республики используют интернет для заказов товаров и услуг. По этому параметру республика также находится на лидирующей позиции среди регионов ПФО.

Замминистра добавил, что свыше 95% взрослого населения республики взаимодействуют с органами власти через интернет.

Согласно данным Минцифры России, в прошлом году объем вложений операторов связи в отрасль составил почти 350 млрд рублей по всей России. Эксперты прогнозируют сопоставимый объем вложений и в текущем году.