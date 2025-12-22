Потребление энергии в Татарстане выросло на 5,5% за 11 месяцев этого года

Потребление электроэнергии в Татарстане за 11 месяцев 2025 года увеличилось на 5,5%, сообщил генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев в интервью «Татар-информу».

«Татарстан точно единственный регион в России, где электропотребление растет такими высокими темпами – за 11 месяцев на 5,5%. Для сравнения: по России, напротив, за этот же период потребление сократилось на 1%», – привел цифры Хазиев.

В «Татэнерго» связывают рост показателя в Татарстане с высокой загрузкой промышленности и общим ростом региональной экономики. При этом собственная выработка в республике в этом году снизилась – за те же 11 месяцев на 2,5%.

«В итоге растет внешний переток – к настоящему моменту уже более 5,7 млрд кВт*часов, по году, вероятно, приблизимся к 7 млрд кВт*часов», – сказал гендиректор.

Глава «Татэнерго» отметил, что стратегической целью компании является достижение нулевого энергобаланса – полное покрытие потребностей Татарстана за счет собственной генерации. Для этого, по его словам, требуется развитие наиболее эффективных технологий производства электроэнергии и модернизация действующих электростанций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что потребление электроэнергии в Татарстане в ноябре выросло на 1,9%.

Подробнее о доходах «Татэнерго», проектах модернизации ТЭЦ, ремонте теплосетей в Нижнекамске и судьбе Заинской ГРЭС читайте в интервью «Татар-информа».