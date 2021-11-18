Потребление электроэнергии в Татарстане в октябре выросло на 14%

Потребление электроэнергии в Татарстане в октябре 2021 года составило 2,7 млрд кВт.ч – это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

Больше электроэнергии стали использовать предприятия химической промышленности, трубопроводного транспорта, предприятий по производству нефтепродуктов. Также увеличили потребление тепловые электрические станции на фоне снижения потребления в октябре 2020 года, связанного с пандемией коронавирусной инфекции и введением мер по недопущению ее распространения на территории РФ.

Электростанции в Татарстане увеличили выработку в октябре на 10% – до 2,1 млрд кВт.ч. В основном производство выросло на Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамской ТЭЦ -1 и Нижнекамской ТЭЦ-2.

В январе-октябре потребление электроэнергии составило 25,9 млрд кВт.ч, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Производство за 10 месяцев выросло на 14,3% – до 21,9 млрд кВт.ч электроэнергии.

Дефицит электроэнергии в октябре составил 572,8 млн кВт.ч, в январе-октябре – 4 млрд кВт.ч. Он был восполнен за счет перетока из смежных энергосистем.

В операционной зоне системного оператора в Татарстане находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 8 ГВт. Производством электроэнергии в республике занимаются «Татэнерго», ТГК-16 и «Нижнекамская ТЭЦ».