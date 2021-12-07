Потребление электроэнергии в Татарстане в ноябре выросло на 10%

Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана в ноябре 2021 года составило 2,8 млрд кВт.ч, что на 10% больше, чем в том же месяце 2020 года, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

Увеличили использование электроэнергии автомобильные, химические, нефтеперерабатывающие предприятия, а также тепловые электрические станции.

В январе-ноябре потребление выросло на 9,9% – до 28,8 млрд кВт.ч.

Генерирующие предприятия Татарстана произвели в ноябре 2,2 млрд кВт.ч электроэнергии – на 0,1% больше, чем в ноябре 2020 года. В основном выросла выработка на Заинской ГРЭС, Набережночелнинской ТЭЦ и Нижнекамской ТЭЦ-2.

В целом в январе-ноябре станции произвели 24,1 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 12,9% больше выработки за аналогичный период 2020 года.

Дефицит электроэнергии был восполнен за счет перетока из смежных энергосистем. В ноябре он составил 683 млн кВт.ч, за 11 месяцев – 4,7 млрд кВт.ч.

В операционной зоне системного оператора в Татарстане находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 8 ГВт. Производством электроэнергии в республике занимаются «Татэнерго», ТГК-16 и «Нижнекамская ТЭЦ».