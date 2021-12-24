Потребление электроэнергии в Татарстане превысило максимум 30-летней давности

Впервые за 30 лет в энергосистеме Татарстана превышен исторический максимум потребления мощности, сообщила пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

По оперативным данным филиала, 24 декабря 2021 года, в энергосистеме Республики Татарстан превышен исторический максимум потребления мощности, зафиксированный в 1991 году.

«24 декабря 2021 года при среднесуточной температуре наружного воздуха “минус” 24,1 градуса, потребление мощности в энергосистеме Республики Татарстан достигло нового исторического значения 4767 МВт, на 68 МВт превысив исторический максимум, зафиксированный 25 декабря 1991 года», - говорится в сообщении.

Превышение максимальных исторических значений потребления мощности фиксируется в энергосистеме Татарстана два дня подряд.

Вместе с тем филиал подчеркивает, что «в условиях высокого уровня потребления мощности энергосистема Республики Татарстан функционирует стабильно, без технологических нарушений, влияющих на надежность».

Исторический максимум потребления электрической мощности энергосистемы Республики Татарстан в 1991 году составлял 4699 МВт.