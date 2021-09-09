Потребление электроэнергии в Татарстане из-за жары в августе выросло на 15%

Потребление электроэнергии в Татарстане в августе 2021 года составило 2,6 млрд кВт.ч – это на 15,4% больше, чем годом ранее сообщила пресс-служба филиала Системного оператора – Регионального диспетчерского управления РТ.

«Увеличение потребления связано с температурным фактором – среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года была на 5,3 градуса выше, чем в августе 2020 года», – говорится в пресс-релизе.

В августе в очередной раз за лето был обновлен исторический максимум потребления мощности в период экстремально высоких температур. Он был зафиксирован 3 августа в 14 часов на уровне более 4 ГВт при среднесуточной температуре воздуха 27,1 градуса.

Потребление электроэнергии увеличили и промышленные предприятия, в том числе автопроизводители, предприятия химпрома, железнодорожного и трубопроводного транспорта, нефтеперерабатывающие предприятия и тепловые электрические станции. Вместе с тем РДУ отмечает и эффект «низкой базы» – в августе прошлого года потребление значительно снизилось из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Генерирующие компании, расположенные в Татарстане, в августе увеличили производство электроэнергии в 1,7 раза – до 2,6 млрд кВт.ч. Выработка выросла на Заинской ГРЭС, Казанских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Набережночелнинской ТЭЦ, Нижнекамских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

В целом потребление электроэнергии в январе-августе в Татарстане выросло на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20,8 млрд кВт.ч, производство – на 14,3%, до 17,8 млрд кВт.ч. Дефицит электроэнергии составил 3 млрд кВт.ч и был восполнен за счет перетока из смежных энергосистем.

В операционной зоне системного оператора в Татарстане находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 8 ГВт. Производством электроэнергии в республике занимаются «Татэнерго», ТГК-16 и «Нижнекамская ТЭЦ».