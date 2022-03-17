Потребкооперативы Татарстана планируют увеличить заготовку продукции до 11 млрд рублей

В Татарстане в этом году планируют увеличить заготовку продукции, произведенной потребительскими кооперативами, до 11 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Ришат Шаймарданов на общем собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Задача на этот год – довести заготооборот до 11 млрд рублей или закупать продукцию личных подсобных хозяйств на сумму не менее 40 тыс. рублей с каждого подворья. Нам необходимо обеспечить подворный обход во всех населенных пунктах для определения ресурсов заготовок, количества подворий, занятых производством сельскохозяйственной продукции и сырья. Такую работу мы еще 10 лет тому назад проводили, пора обновить всю статистику», – сказал докладчик.

Шаймарданов добавил, что необходимо определить ресурсы каждого вида заготовок. «Сейчас нет сезонности, многие виды заготовок требуют каждодневной кропотливой работы. Текущая ситуация обязывает нас расширить виды заготовок, особенно продовольственной группы товаров, производимых в личных подсобных хозяйствах. Сегодня сельское население имеет консервированную продукцию, различные виды варенья. Это все надо собирать у населения, эту продукцию должен видеть городской житель на ярмарках», – отметил он.

По словам руководителя Татпотребсоюза, в прошлом году было заготовлено продукции на 9 млрд 873 млн рублей, что больше на 10%, чем в 2020-м. Кооперативами закуплено с одного двора сельскохозяйственной продукции и сырья на сумму 35 тыс. рублей.

«Показатели заготовительной отрасли являются основной оценкой успешной деятельности райпо. Наивысший показатель по закупкам с одного двора у Бавлинских заготовителей – 51,3 тыс. рублей. Остаются они низкими в Елабужском, Менделеевском, Балтасинском районах. Немалую долю в объеме заготовок занимает закупка молока. Ее рентабельность зависит от объемов и контроля качества. Истинно по-крестьянски, с душой, соблюдая технологию, организована эта работа в Сабинском кооперативе, они ежемесячно собирают 200 тонн молока только в одном пункте», – подчеркнул он.