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Потребкооперативы Татарстана направили в зону СВО гуманитарную помощь на 13,7 млн рублей
С начала спецоперации потребкооперативы Татарстана оказывают гуманитарную помощь бойцам и населению новых регионов России. Они перечислили 13,7 млн рублей на приобретение товаров первой необходимости, оборудования, приспособлений, средств защиты и транспорта. Об этом сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на собрании представителей потребобществ и кооперативов.
«Каждое райпо и кооперативы участвовали в оказании гуманитарной помощи в составе района. Алексеевское райпо организовало торговое обслуживание участников СВО, находящихся на лечении в казанском госпитале», – рассказал докладчик.
По словам Шаймарданова, базы Татпотребсоюза приняли от районов гуманитарную помощь для обработки, организации временного хранения, отгрузки и доставки до места назначения. Более того, в городах Лисичанск и Рубежное реализуется продукция предприятий потребкооперации, производимая в Татарстане.
Спикер подчеркнул, что работники райпо и кооперативов изготавливают маскировочные сетки, окопные свечи, различные приспособления и оборудование для повседневной жизнедеятельности бойцов СВО.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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