Потребительские расходы в Татарстане растут на уровне средних показателей ПФО

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Темпы роста потребительских расходов в Татарстане за четвертый квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составили 48,7%, что соответствует среднему уровню по Приволжскому федеральному округу (ПФО) – 48,3%. Такие данные приводит в своей презентации к лекции в Кабинете Министров РТ руководитель Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаил Матовников.

Согласно представленному анализу, наибольший рост потребительских расходов среди регионов ПФО зафиксирован в Мордовии (+78%), Самарской области (+62%) и Чувашии (+61%). Татарстан, Башкортостан (+57%) и Удмуртия (+53%) демонстрируют стабильную динамику роста, обеспечивая значительный вклад в общие показатели ПФО.

В денежном выражении объем потребительских расходов в Татарстане в четвертом квартале 2024 года составил 560 трлн рублей, что является самым высоким значением среди регионов округа. За ним следуют Башкортостан (523 трлн рублей) и Нижегородская область (426 трлн рублей).

Потребительские расходы в Татарстане с 2021 года значительно увеличились, опережая средние показатели по стране. По данным СберИндекса, в четвертом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы на продовольственные товары в республике выросли на 57,3%, что выше среднего уровня по России (40,8%) и Приволжскому федеральному округу (46,9%).

На непродовольственные товары жители Татарстана начали тратить на 43% больше, что также превышает российский показатель (38,4%), но немного отстает от среднего по ПФО (47,4%).

Расходы на сферу услуг и общественное питание в Татарстане росли несколько медленнее. Затраты на услуги увеличились на 41,8%, тогда как по стране в среднем – на 50,7%. В общепите рост составил 82,5%, что ниже среднего по ПФО (90,2%) и России (85,5%).

Инфографика: презентация руководителя Центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк» Михаила Матовникова.