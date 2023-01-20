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Ру Тат
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Экономика
20 января 2023  11:33
Александр Хевронин

Потребительские цены в Татарстане за прошлый год выросли на 11,4%

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Потребительские цены в Татарстане в декабре прошлого года выросли на 11,4% по сравнению с декабрем 2021 года. Данные об этом опубликовал Татарстанстат.

Больше всего за указанное время выросли в цене услуги — на 11,7%. Кроме того, на 11,4% подорожали непродовольственные товары. 

Стоимость продовольственных товаров поднялась на 11,1%, но стоит отметить, что этот показатель оказался самым низким из-за овощей, которые подорожали всего на 0,5%.

При этом за январь — декабрь потребительские цены выросли на 14%: продовольственные товары подорожали на 16,3%, непродовольственные — на 14,6%, а стоимость услуг возросла на 10,2%.

#Татарстан #цены
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