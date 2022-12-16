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Экономика
16 декабря 2022  17:04
Александр Хевронин

Потребительские цены в Татарстане за 11 месяцев выросли на 14,3%

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В Татарстане с января по ноябрь этого года на 14,3% выросли цены на потребительские товары, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого, 2021 года. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат.

Больше всего за указанный период увеличились цены на продовольственные товары. За одиннадцать месяцев они подорожали на 16,8%.

Непродовольственные товары подорожали за указанный срок на 15% по сравнению с прошлогодним периодом, а услуги за это же время выросли в цене на 10%.

#цены #Татарстан #продовольственные товары #услуги
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