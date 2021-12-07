Потребительские цены в Татарстане за 10 месяцев выросли на 6,5%

В октябре 2021 года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в республике составил 106,5% по отношению к декабрю прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

На сайте сообщается, что цены на продовольственные товары в регионе за десять месяцев увеличились на 7,3%, на непродовольственные товары — на 7,6%, индекс цен на услуги составил 103,5%.

При этом среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях республики за период январь-сентябрь 2021 года увеличилась на 5,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Помимо этого, сумма просроченных задолженностей по заработной плате в Татарстане на начало ноября составила 48,3, что на 1,9 млн меньше чем в начале ноября предыдущего года.

Самое большое изменение коснулось численности безработных граждан региона, которая на конец октября 2020 года составляла 68,4 тыс. человек. В этот же период 2021 года эта цифра меньше в 4,6 раза и равняется 14,8 тыс. граждан.