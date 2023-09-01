Потребительская корзина в Татарстане подорожала на 4,1% с начала года

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В июле стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 18 368,2 рубля. Это на 0,3% выше, чем месяцем ранее, и на 4,1%, чем по итогам декабря 2022 года, следует из данных Росстата.

Тем не менее стоимость потребительской корзины в республике оказалась на 13% ниже общероссийских значений.

По Приволжскому федеральному округу республика занимает 3-е место по этому показателю — после Мордовии, где цена набора составляет 86% от общероссийского — 18 201,9 рубля. Вторую строчку по процентному соотношению с РТ (87%) разделяют Пензенская и Саратовская области, однако в первой из них потребительская корзина немного дешевле — 18 272,7 рубля.