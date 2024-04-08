Потребительская корзина в РТ в феврале стоила на 2,7 тыс. рублей дешевле, чем по России

В феврале 2024 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составила 18 976,03 рубля. С января он подорожал на 0,5%, с декабря 2023-го — на 1,7%, следует из доклада «Социально-экономическое положение РТ» от Татарстанстата.

Эта сумма оказалась более чем на 2,7 тысячи рублей ниже, чем стоимость корзины товаров и услуг в целом по России. Однако по Приволжскому федеральному округу ситуация противоположная: в республике корзина стоит на 552,25 рубля дороже. Цены на набор оказались дешевле в Мордовии, Пензенской области, Чувашии, Саратовской и Оренбургской областях.

Таким образом, в феврале Татарстан занял 6-е место в ПФО по этому показателю.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»