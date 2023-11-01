«Потребитель почувствует удешевление тарифа»: компании обяжут выполнять инвестпрограммы

Законопроект, направленный на усиление контроля за реализацией инвестиционных программ со стороны ресурсоснабжающих компаний, разрабатывается в настоящее время в России. Если он будет принят, то неисполнение инвестиционной программы повлечет за собой снижение тарифа на оказываемые услуги уже через полгода.

Об этом сообщил сегодня начальник Управления регулирования ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин на коллегии Госкомитета РТ по тарифам. Заседание прошло в Казани, эксперт выступил перед его участниками по видеосвязи.

«В настоящий момент мы обсуждаем острый вопрос, связанный с осуществлением контроля принятых на себя ресурсоснабжающими организациями обязательств. Это реализация инвестиционных программ. Федеральными органами исполнительной власти подготовлены большие изменения в законодательство. В частности, в закон о теплоснабжении и водоснабжении, который предлагает существенно изменить процедуру контроля за утверждением, исполнением и реализацией инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний», - сказал он.

Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Правительстве, в ближайшее время он будет обсуждаться на заседании Госдумы России. Суть планируемого новшества «Татар-информу» объяснил зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов.

«Предполагается усилить контроль за исполнением инвестиционных программ. К примеру, если предприятие по итогам 2023 года не исполнило инвестиционную программу, то уже с 1 июля 2024 года данные денежные средства будут исключаться из соответствующего тарифа. Если по действующим основам ценообразования денежные средства за неисполнение инвестпрограммы снимались бы в 2025 году, то есть по прошествии полутора лет, то планируется этот срок сократить», - сказал он.

Таким образом, потребитель почувствует удешевление тарифа от недобросовестного поставщика уже через полгода. По мнению Павлова, новшество должно дисциплинировать предприятия Татарстана. Говоря об исполнении инвестпрограмм предприятиями республики в этом году, спикер отметил, что контрольные мероприятия проводятся совместно с Прокуратурой.

«На 90% инвестиционные обязательства исполняются, поскольку мы проводим большую разъяснительную и профилактическую работу», - сообщил Павлов.

При этом есть такие предприятия, которые вроде как принятые на себя обязательства выполняют, но меняют изначально запланированные мероприятия без согласования в Госкомитете РТ по тарифам.