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«Потрачено 21,5 млрд рублей»: РФ выкупила доли в 8 компаниях приморских «рыболовов»
Россия выкупила в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси. Уточняется, что всеми фирмами «завладело» Федеральное агентство по управлению госимуществом, пишет «Интерфакс».
Согласно данным из ЕГРН, в госсобственность перешли «Монерон» (стоимость купленной доли – 9,8 млрд рублей), «Курильский универсальный комплекс» (доля – 4,9 млрд), «Приморская рыболовная компания» (4,5 млрд), «Севрыбфлот» и «Аквамарин» (2,1 млрд), «Городское эко такси» (121 млн), «Симост Восток» (85,2 млн), «Рентэлит» (30,4 млн) и «Прибой-Т» (7,7 млн).
Напомним, ранее на эти компании подала в суд Генпрокуратура РФ. Фирмы обвиняли в том, что их сотрудники ловили крабов и другие биоресурсы по квотам, а потом продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках.
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