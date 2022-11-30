Потомок Пушкина приехал в Казань с арт-проектом «Записная книжка»

В Музее Боратынского, филиале Национального музея РТ, открылась небольшая выставка «Записная книжка», экспонатами которой стали как современные произведения искусства (живопись и графика), так и семейные мемориальные предметы двух петербургских художников — Натальи Ходячевой и Николая Данилевского, потомка в шестом поколении Александра Пушкина и родственника другого классика русской литературы — Николая Гоголя.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Основой, как можно догадаться из названия проекта, стала идея записных книжек прошлого, пометок на полях, в XXI веке почти исчезнувших из повседневного быта. Из личных вещей на экспозиции представлены, например, карманная энциклопедия насекомых, складной аршин, шкатулка-сундучок для флакончиков духов, фотографии из семейного архива и так далее.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эта выставка была подготовлена целенаправленно для Казани как самостоятельный проект. 15-го числа мы с Натальей будем представлять выставку в Петербурге, но совсем не в таком формате, совсем не в таком содержании. Не будет мемориальных предметов, и работ останется только половина — мы их по-другому переберем», — рассказал «Татар-информу» Николай Данилевский.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О том, что знакомы были, как и сами Наталья и Николай, и их предки еще во времена Пушкина, художники случайно выяснили лет пять назад, хотя знают они друг друга уже много лет. Выяснилось это благодаря архивному документу. Тогда и родилась идея проекта «Записная книжка».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я стала изучать свою родословную. Оказалось, что мой прапрапрадед во времена Пушкина был актером императорского театра. Пушкин писал рецензию на спектакль с его участием, они пересекались в театральных кругах, у князя [Александра] Шаховского (драматург, долгое время руководивший театрами Петербурга — прим. Т-и)», — пояснила Наталья Ходячева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Куратор выставки Альфия Рахматуллаева подчеркнула, что история циклична даже в таком частном приближении: известно, что когда-то Александр Пушкин приезжал в Казань и встречался с Евгением Боратынским в его доме, где сейчас находится музей поэта и теперь открылась выставка потомка Пушкина и потомка актера Борецкого (Иван Борецкий упоминается у поэта в «Моих замечаниях об русском театре» — прим. Т-и). Проект — осенний подарок Казани, отметила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В этих работах уже есть флер времени, их можно рассматривать, как старинные карты», — поделился впечатлениями от экспозиции казанский бард Алексей Гомазков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Между тем все произведения изобразительного искусства на выставке, заметил сам Данилевский, не относятся к иллюстративной живописи и созданы в стиле фантастического реализма. Художники лишь намекают на знакомые предметы старины, призрачно обозначают контуры вещей и расплывчатые символы писем, пометок, записных книжек (искусствовед Михаил Герман ранее писал применительно к творчеству мастера, что тот воссоздает «фантомы виденного»).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Да, действительно, это состаренные вещи. Вот они так состарились. Это современное искусство в традиционным музее», — констатировал Данилевский (искусствовед Елена Корвацкая когда-то обращала внимание на то, что время «стало связующим „веществом“ в мире художника»).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Оба питерских гостя, к слову, в Казани впервые. Конечно же, они побывали на многих экскурсиях, в том числе по пушкинским местам. Выставка «Записная книжка», создатели которой часто апеллируют ко времени, сама окажется мимолетной: ее можно будет посмотреть в Музее Боратынского всего несколько дней — до 2 декабря включительно.