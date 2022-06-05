Потомок пророка Мухаммеда: Россия имеет право на борьбу с терроризмом

О праве России на борьбу с терроризмом заявил профессор Амманского Международного Университета (Иордания) шейх Абдурраззак Абдуррахман Ассаади, потомок Пророка Мухаммеда в 42-м поколении.

«Россия имеет право биться и побеждать преступных террористов и предотвращать их преступления и террор, и это право утверждаемое законами небес и земли», — подчеркнул шейх Абдурраззак.

Шейх Абдурраззак Ассаади – доктор арабской филологии в Исламском университете «Умм Алькура» (Мекка), специалист мирового уровня по арабскому языку и шариатским наукам. В течение 6 лет являлся генеральным секретарем организации «Всемирная народная исламская конференция». В течение 8 лет занимал пост советника в министерстве вакуфов и по делам религий и более 5 лет являлся членом «Общества красного креста и полумесяца» в иракской провинции Анбар. Шейх Абдурраззак имеет 52 изданных научных труда, является автором 20 изданных книг по многочисленным научным тематикам, а также автором сотни опубликованных статей в разных научных и религиозных журналах, издаваемых в исламских странах.

Шейх проводил несколько встреч на территории России. В том числе в 2016 году он посетил Елабугу.