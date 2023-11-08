Потомок дворянского рода планирует восстановить родовое гнездо в Татарстане

Фото: © Евита Саможенова

Село Куралово в Спасском районе Татарстана посетил потомок рода дворян Молоствовых Алексей Молоствов с супругой Ларисой.

Алексей Молоствов — потомок русского дворянского рода, который уходит корнями в XV век. В XIX веке братья Молоствовы владели несколькими крупными усадьбами в Казанской губернии.

В то время в Спасском уезде основывались крупные села, строились церкви и барские дома. В середине XIX века Молоствовым здесь принадлежали села Три Озера, Никольское, Щербеть, Измери и деревни Молоствовка, Памфамировка, Куралово. Только в Куралове и в Долгой Поляне Тетюшского района сохранились каменные дома Молоствовых.

Фото: © Евита Саможенова

«Еще с начала 2000-х мы озаботились поиском своих корней. Ниточки привели в Тетюши и Спасский район. В Долгой Поляне Тетюшского района наше фамильное имение живо. Там сейчас музей. Думаю, строение не тронули, потому что супруга Владимира Молоствова, Елизавета, дружила с Крупской и Лениным. Владимир Молоствов скончался в 1918 году. Елизавету несколько раз пытались выселить и разграбить имение, но, думаю, знакомство с Крупской и Лениным помогло получить защиту от наркома просвещения и стать временной управляющей. Правда, позже, в 1929 году, ее все равно попросили выехать во флигель, а в усадьбе организовали дом коммунистической молодежи», — рассказал Алексей Молоствов.

Фото: © Евита Саможенова

Владимир Молоствов — один из восьми братьев Молоствовых. Сам же Алексей происходит из ветви потомков Памфирия Молоствова, который владел имением в Куралове.

Именно эту усадьбу, сейчас полуразрушенную, и планируют восстанавливать Молоствовы.

Фото: © Евита Саможенова

«Честно говоря, я бы давно приступил к работам, но там есть проблемы с документами. Во-первых, мы еще документально не подтвердили мою принадлежность к роду Молоствовых. Во-вторых, в 90-е годы нашу усадьбу, в которой сначала располагался детский дом, а потом школа, продали некому ООО, которое позже закрылось. И сейчас мы пытаемся найти концы, чтобы какие-нибудь правопреемники не заявили права после окончания восстановительных работ», — пояснил Алексей Молоствов.

Фото: © Евита Саможенова