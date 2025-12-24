Балет великого русского композитора Чайковского «Щелкунчик» способен формировать у американской аудитории положительное отношение к русскому миру. Об этом сообщил пра-пра-правнучатый племянник музыканта Денис фон Мекк в беседе с РИА Новости.

«Эта музыка показывает сердце и душу русского композитора слушателям разных национальностей и формирует хорошее отношение к той стране, выходцем из которой и патриотом которой был Петр Ильич», – считает потомок композитора.

Он пояснил, что это произведение прочно ассоциируется у жителей страны с главным семейным праздником – Рождеством. Его мелодии постоянно звучат в эфире, на телевидении и в рекламе, тем самым формируя положительный образ российской культуры.