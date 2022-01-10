Потомок адмирала Николая фон Эссена презентовал в Казани книгу о русских немцах рода

Внучатый племянник участника русско-японской войны, командующего Балтийским флотом времен Первой мировой войны, адмирала Николая Оттовича фон Эссена (1860–1915) презентовал в Казани биографическую книгу «И на войне, и на гражданской службе. Хроники рода фон Эссенов». В столице РТ в ХХ – начале XXI века жили представители рода фон Эссенов – Григорий Алексеевич (1909–1989), Алексей Григорьевич (1944–2020), его сын, автор издания Николай Алексеевич с детьми Райнхольдом и Отто и супругой.

Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

«Идея книги заключается в том, чтобы всякий читающий ее ощущал, что он прикасается не к современному учебному пособию, а именно к былому, к истории, чтобы проникался любовью и интересом к тому, что было. Много ответов скрывается именно в нашей истории. Как известно, человек за жизнь должен построить дом, вырастить сыновей, посадить дерево. Мне кажется, сюда еще нужно добавить „написать книгу“ — суммировать тот исторический опыт, который был у твоего рода. Издание „И на войне, и на гражданской службе. Хроники рода фон Эссенов“ — это попытка суммировать, проанализировать то, что было, найти ответы, может быть, даже на вопросы современности. Историю своего рода я изучал через призму истории России, Прибалтийского региона. Много интересных моментов, когда в разные века судьбы некоторых персонажей рода перекликались», — сказал тезка дореволюционного адмирала, исследователь родословной рода и автор презентуемой книги Николай фон Эссен.

Один из важных этапов в истории фамилии, отметил он, — договоренность представителей рода с Петром I «о передаче всей Прибалтики под корону, под венец Российской империи». Прибалтийские немцы, к которым принадлежит и он сам, по словам нашего современника, — особая категория российских немцев.

«Они пришли с теми землями, на которых они были. Это было уникальное сотрудничество Российского государства и прибалтийских немцев. Ума, мудрости, прозорливости у Петра хватило, и он сохранил прибалтийским немцам на их территории немецкий язык, религию, немецкие порядки. Одними из самых ярых патриотов России всегда были прибалтийские немцы, сохраняя свою суть, свою веру, язык, свою идентичность. И они вместе со всеми остальными подданными Российской империи покинули в 20-е годы Крым абсолютной России — это был русский исход», — подчеркнул автор книги.

Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

Знакомство с изданием проходило в лютеранской кирхе. Книги, изданные на средства гранта Российского союза немецкой культуры «Российские немцы в авангарде будущего» тиражом всего в 400 экземпляров, получили почетные и действующие члены Совета национально-культурной автономии немцев Татарстана. Кроме того, часть тиража поступит в общественные организации республики.

«Отрадно, что презентация книги проходит именно в немецкой кирхе. Герб одного из представителей рода Александра фон Эссена и надгробная плита размещались как раз в кирхе (Николай-Кирхе) в славном городе Ревеле, который сейчас называется Таллин. Это некоммерческое издание, поэтому прежде всего книга распространяется по архивам, по библиотекам. Планируем в ближайшее время вместе с издательством передать ее в татарстанские библиотеки, а также уже в Москве книга распространяется по библиотекам, в том числе поступила в библиотеку Российско-немецкого дома, в Немецкий дом Республики Татарстан», — сказал Николай фон Эссен.

Фото: © Оксана Романова / ИА «Татар-информ»

Книга рассказывает о представителях рода начиная с 1617 года и до новейшей истории. Так, громким событием последних лет стало строительство фрегата «Адмирал Эссен», который был передан Военно-Морскому флоту в Калининграде в 2016 году. В церемонии его закладки участвовали наши современники из рода фон Эссенов – Николай и Майя (оба внучатые племянники адмирала Николая Оттовича фон Эссена). С 2010 года семья патронирует соревнования судомоделистов на кубок адмирала фон Эссена в центре детского творчества имени Чкалова в Московском районе Казани. Осенью 2020 года в московском Музее морского флота открылась выставка «Морская династия фон Эссенов», приуроченная к 160-летию флотоводца, адмирала фон Эссена и 100-летию «Русского исхода». В июле 2021 года эта выставка состоялась и в Казани, в планах автора книги привезти выставку также в Санкт-Петербург и Калининград.