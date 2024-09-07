Потомки Пушкина в Бельгии передали Казани серию рукописных гербов русских родов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальной библиотеке РТ открылась выставка рисунков гербов русских дворянских родов, выполненных внуком поэта Александра Пушкина Николаем. Долгие годы они хранились в сейфе следующих поколений рода Пушкиных в Брюсселе и впервые, как заверила инициатор выставки эксперт по культурным ценностям Росохранкультуры, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по культуре Марианна Гнездилова, именно в Казани представлены общественности.

«Пушкин – это слово, которое на всех языках означает русскую культуру. Вы видите, эскизы эти были созданы в цвете – акварель, гуашь, золочение, серебрение. Важным ещё является то, что Николай Александрович как исследователь гербов, юрист и художник внёс изменения, не зафиксированные в исторических документах российских библиотек и архивов, но обнаруженные им в гербах русских дворянских родов в эмиграции при личном общении с потомками дворян», – подчеркнула Гнездилова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Внук Пушкина Николай Александрович создал эскизы в 1938-1940 годах и собирался издать иллюстрированный каталог гербов, сопроводив их толкованиями геральдической символики. Помешала война.

Рисунки бережно сохранили праправнук Пушкина Александр Александрович и Мария-Мадлен Дурново, являющаяся прапраправнучкой поэта по другой ветви. Преклонного возраста супруги живут в Бельгии и по видеосвязи поприветствовали гостей презентации рукописной серии гербов.

Всего внук Пушкина зарисовал 15 гербов. В Национальной библиотеке представлены 10. В том числе гербы рода Тургеневых, Толстых, Суворова-Рымникского, Гагариных, Мещерских, Трубецких, Ганнибалов и, конечно, самих Пушкиных.

Новые нюансы гербов, которые выявил и обозначил в рисунках их автор Николай Александрович Пушкин, теперь изучают специалисты нескольких столичных институтов.

«Мы мечтаем реализовать мечту Николая Александровича – издать этот труд и сделать его публичным, доступным. Распространить его по всем библиотекам России и зарубежья», – анонсировала эксперт по культурным ценностям Росохранкультуры.

Кроме того, чета Александра Александровича Пушкина и Марии-Мадлен Дурново-Пушкиной посетит Россию в октябре. С 16 по 26 октября в Санкт-Петербурге они примут участие в мероприятиях к 225-летию со дня рождения своего знаменитейшего предка Александра Пушкина. К этой же дате приурочена выставка рисунков гербов русских родов, созданных внуком поэта Николаем Александровичем.

«Поэзия, творчество Пушкина очень вдохновенно, прекрасно тем, что захватывает душу человека абсолютно простым, понятным стихом. Наверное, в этом и объяснение тому, что он любим, почитаем и интерес к его произведениям никогда не будет угасать. И школьники, и взрослые мы продолжаем время от времени обращаться к его стихам и наслаждаться ими», – подытожила презентацию проекта директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова.