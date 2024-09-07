Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Потомки Пушкина в Бельгии передали Казани серию рукописных гербов русских родов
В Национальной библиотеке РТ открылась выставка рисунков гербов русских дворянских родов, выполненных внуком поэта Александра Пушкина Николаем. Долгие годы они хранились в сейфе следующих поколений рода Пушкиных в Брюсселе и впервые, как заверила инициатор выставки эксперт по культурным ценностям Росохранкультуры, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по культуре Марианна Гнездилова, именно в Казани представлены общественности.
«Пушкин – это слово, которое на всех языках означает русскую культуру. Вы видите, эскизы эти были созданы в цвете – акварель, гуашь, золочение, серебрение. Важным ещё является то, что Николай Александрович как исследователь гербов, юрист и художник внёс изменения, не зафиксированные в исторических документах российских библиотек и архивов, но обнаруженные им в гербах русских дворянских родов в эмиграции при личном общении с потомками дворян», – подчеркнула Гнездилова.
Внук Пушкина Николай Александрович создал эскизы в 1938-1940 годах и собирался издать иллюстрированный каталог гербов, сопроводив их толкованиями геральдической символики. Помешала война.
Рисунки бережно сохранили праправнук Пушкина Александр Александрович и Мария-Мадлен Дурново, являющаяся прапраправнучкой поэта по другой ветви. Преклонного возраста супруги живут в Бельгии и по видеосвязи поприветствовали гостей презентации рукописной серии гербов.
Всего внук Пушкина зарисовал 15 гербов. В Национальной библиотеке представлены 10. В том числе гербы рода Тургеневых, Толстых, Суворова-Рымникского, Гагариных, Мещерских, Трубецких, Ганнибалов и, конечно, самих Пушкиных.
Новые нюансы гербов, которые выявил и обозначил в рисунках их автор Николай Александрович Пушкин, теперь изучают специалисты нескольких столичных институтов.
«Мы мечтаем реализовать мечту Николая Александровича – издать этот труд и сделать его публичным, доступным. Распространить его по всем библиотекам России и зарубежья», – анонсировала эксперт по культурным ценностям Росохранкультуры.
Кроме того, чета Александра Александровича Пушкина и Марии-Мадлен Дурново-Пушкиной посетит Россию в октябре. С 16 по 26 октября в Санкт-Петербурге они примут участие в мероприятиях к 225-летию со дня рождения своего знаменитейшего предка Александра Пушкина. К этой же дате приурочена выставка рисунков гербов русских родов, созданных внуком поэта Николаем Александровичем.
«Поэзия, творчество Пушкина очень вдохновенно, прекрасно тем, что захватывает душу человека абсолютно простым, понятным стихом. Наверное, в этом и объяснение тому, что он любим, почитаем и интерес к его произведениям никогда не будет угасать. И школьники, и взрослые мы продолжаем время от времени обращаться к его стихам и наслаждаться ими», – подытожила презентацию проекта директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»