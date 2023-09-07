Потомки Пушкина пройдут в Татарстане тропой поэта 1833 года

9-10 сентября в Казань приедут потомки Александра Пушкина – Елена Сабурова и Светлана Рощина. Они являются прямыми потомками великого поэта по линии его старшего сына Александра. Кроме Казани гости посетят лицей им. А.С. Пушкина в Зеленодольске и пройдут Пушкинской тропой 1833 года. Визит в столицу Татарстана приурочен году к 190-летию пребывания Александра Пушкина в Казани, а также Году педагога и наставника.

В рамках визита 9 сентября планируется встреча с министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным, возложение цветов к памятнику А.С. Пушкина у театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, а также посещение Казанского Кремля. Далее гости отправятся в Зеленодольск – в лицей им. А.С. Пушкина, где пройдет встреча с лицеистами, педагогами, родителями и гостями.

В лицее к этим торжествам открыли выставку «Время Пушкина. Семейные реликвии», которую представит автор творческого проекта «Не напрасно я посетил эту сторону... 1833-2023» Альфия Рахматулина (Санкт-Петербург) и директор одной из старейших библиотек города Москвы – библиотеки-читальни им. А. С. Пушкина Татьяна Калашникова.

Читальня более ста лет находится в одной из красивейших усадеб города Москвы конца XYIII – начала XIX веков в историческом районе, связанном с рождением и крещением поэта. На уникальной выставке будут представлены мемориальные вещи семьи поэта: бальная книжка Натальи Николаевны Гончаровой (1812-1863), очки и футляр старшей дочери поэта Марии Александровны Пушкиной-Гартунг (1832-1919), которая была первым директором Библиотеки-читальни им. А. С. Пушкина. Также на выставке гости увидят рисунок юного Александра Пушкина «Собака с птичкой», нарисованный в 1813 году во время учебы в Царскосельском лицее.

Вечером 9 сентября с острова-града Свияжск начнется пушкинская тропа. 10 сентября потомки Пушкина посетят все знаковые места, которые посетил поэт в 1833 году, пробудут, как и их знаменитый дед в Казани 2 дня и 5 часов.

Также в планах в эти дни провести Международный форум педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций имени А.С. Пушкина «Педагогика А.С. Пушкина: от наследия поэта к ценностно-деятельностной технологии», сообщили в администрации лицея им Пушкина в Зеленодольске.

В числе гостей форума директора образовательных организаций имени А.С.Пушкина городов Стамбул, Ашхабад, Брест, Могилев, члены Ассоциации пушкинских музеев, руководители музеев имени А. С. Пушкина, гости из городов и регионов Российской Федерации – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Курска, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Владикавказа, Архангельска, Алтайского края, Карелии, Ярославля, Твери, Саратова, Йошкар-Олы, Кирова, Керчи, Севастополя.

На форуме обсудят деятельность пушкинских классов, влияние пушкинских балов на сохранение духовно-нравственных ценностей, влияние наследия Пушкина на образовательную деятельность, методику преподавания русского языка и литературы и многое другое.