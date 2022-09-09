«Потолок станет полом»: Володин предрек крах системе лимита цен на нефть из РФ

Своим решением ввести «потолок» цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность введенных в отношении России санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, за рубежом уже осознали зависимость от российского топлива.

Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов, так как попытка заместить их провалилась. «То, что чиновники государств G7 называют „потолком“ цен — будет „полом“.

Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, западная модель экономики, «строящаяся на колониальных принципах», себя изжила, и страны «Большой семерки» больше не могут покупать у России и других государств ресурсы по дешевке.

Напомним, на прошлой неделе министры финансов стран «Группы семи» в пятницу договорились ввести «лимит цен» на российскую нефть. При этом в Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять нефть в страны, где введут «потолок» ее стоимости, так как это не отвечает рыночному механизму.