Поток туристов из Москвы в Пекин вырос почти вдвое с начала 2025 года

Поток туристов из Москвы в Пекин вырос на 83% за январь-май 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Как отметила замдиректора управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан, «это удивительные результаты».

«Туристический поток из Москвы в Пекин увеличился за первые 5 месяцев, с января по май, на 83%, [по сравнению с аналогичным периодом 2024 года], это удивительно», – цитирует спикера ТАСС.

Одна из причин такого бурного роста – дружественная визовая политика. Причем городские власти намерены улучшить все сервисы по приему туристов из Москвы и России в целом.

Также в планах у власти Китая представить туристам 10 интересных маршрутов.