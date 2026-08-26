news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 26 августа 2026 19:55

Потерявшему пальцы дорожному рабочему в РТ присудили компенсацию в 100 тыс.

Читайте нас в
Телеграм

Челнинская прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу жителя Черемшанского района РТ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Согласно материалам проверки, 3 декабря 2024 года на объекте строительства мостового сооружения автодороги «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» произошел несчастный случай. Работник АО «Трест Камдорстрой» получил травмы, из-за которых ему ампутировали два пальца на стопе.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с фирмы компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, взыскав с АО «Трест Камдорстрой» 100 тыс. рублей, говорится в сообщении Прокуратуры Татарстана.

#производственная травма #несчастный случай #Прокуратура Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Школьникам в России запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

Школьникам в России запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

26 августа 2026
Средняя пенсия в России выросла до 25,4 тыс. рублей

Средняя пенсия в России выросла до 25,4 тыс. рублей

26 августа 2026
Новости партнеров