Потерявшему пальцы дорожному рабочему в РТ присудили компенсацию в 100 тыс.

Челнинская прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу жителя Черемшанского района РТ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Согласно материалам проверки, 3 декабря 2024 года на объекте строительства мостового сооружения автодороги «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» произошел несчастный случай. Работник АО «Трест Камдорстрой» получил травмы, из-за которых ему ампутировали два пальца на стопе.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с фирмы компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, взыскав с АО «Трест Камдорстрой» 100 тыс. рублей, говорится в сообщении Прокуратуры Татарстана.