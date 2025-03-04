Потеряли Тюкавина и Сперцяна: «Динамо» и «Краснодар» без лидеров не возьмут чемпионство

В первом туре весенней части РПЛ нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян травмировались. Форвард порвал кресты и досрочно завершил сезоне, а у Сперцяна сильная гематома, его не будет минимум месяц. Как травмы лидеров отразятся на командах в их борьбе за чемпионство - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fckrasnodar.ru

Травмировались в первом же туре

Первый тур весенней части РПЛ стартовал весьма болезненно для двух клубов – московского «Динамо» и «Краснодара».

Так, «бело-голубые» в игре с «Ростовом» (1:1) потеряли Константина Тюкавина. По информации СМИ, он порвал крестообразные связки. То есть сезон для него точно закончился. У «быков» же в матче с «Крыльями Советов» (1:1) выбыл капитан Эдуард Сперцян из-за сильной гематомы. Но ему досталось меньше, чем Тюкавину – он пропустит лишь один месяц.

В итоге возникает вопрос: как это отразится на игре команд в грядущих матчах?

Фото: fcdynamo.ru

«Динамо» вряд ли сможет бороться за чемпионство

Говоря о «Динамо», первая мысль, которая приходит на ум – клуб уже не сумеет побороться за чемпионство. Команда лишилась лучшего игрока РПЛ минувшего сезона.

Тюкавин был не просто ключевым игроком в команде Марцела Лички. Он был универсален, мог играть в разных амплуа. На его стороне были качества, которыми обладает не каждый форвард – чувство мяча, обработка, завершение, голевое чутье. Он был очень удобен для партнеров по команде, поскольку он реализовывал полу-моменты, не играл прямолинейно. И в самый ответственный момент сезона команда потеряла свой наконечник, который завершал все атаки. Конечно, у московской команды есть Ярослав Гладышев. Неплохой форвард, но точно не ровня выбывшему Константину.

Однако у «Динамо» проблемы не только с кадрами. Так, «бело-голубые» идут на четвертом месте с 36 очками. Отрыв от первого составляет четыре. «Динамо» без Тюкавина не сумело победить «Ростов», еле выбив ничью, а впереди еще матчи с «Локомотивом», ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром». В связи с этим ожидать рывка от клуба, подобно прошлому сезону, не стоит.

Фото: fckrasnodar.ru

Сперцян внес бы решающий вклад в грядущие матчи

Как мы упомянули выше, Сперцян пропускает лишь один месяц. Учитывая, что в РПЛ будет пауза на сборные, Эдуард пропустит два-три матч – с «Пари НН», «Ростовом» и, возможно, с «Факелом». Однако загвоздка все же есть.

Нижегородцы сейчас уже не та команда, которая была при Саше Иличе. При Викторе Гончаренко у «Пари НН» улучшилась общая картина игры, пришли молодые ребята, команда провела полноценные первые сборы с новым тренером. В первом матче результат сборов дал о себе знать – нижегородцы стали настоящим крепким середняком. Они больше не сидят в автобусе, ориентированы больше на прессинг и атаку. Для «Краснодара» такой соперник – далеко не легкая прогулка.

«Ростов» же тоже далеко не простой оппонент. После ухода Глебова команда ничуть не ослабла. Напротив, экс-капитана заменил качественно молодой Даниил Шанталий. Команда хорошо действует в нападении и контролирует мяч, прессингует.

И на матчи с такими неудобными оппонентами «Краснодар» потерял Сперцяна. У него хорошая техника, он подавал все штрафные и угловые удары, в целом был диспетчером в своей команде. С его потерей Мураду Мусаеву придется искать нового исполнителя стандартов и менять связки в полузащите.

В первом туре «быки» уже допустили осечку, сыграв вничью у себя дома. Этот матч стал уже пятым подряд, который не завершился победой. А теперь клуб еще и лишился Сперцяна. Если «черно-зеленые» потеряют очки в двух грядущих матчах, то перспективы на чемпионство будут туманными. Тогда уже можно будет говорить, что на «Краснодаре» действительно лежит проклятье, из-за которого они из года в год проваливают весеннюю часть РПЛ.

Фото: fckrasnodar.ru

Весенняя часть стартовала слишком рано?

Выше мы обсудили характер травм игроков и их последствия для клубов и игроков. Однако не упомянули главную причину их получения – погоду.

Первые матчи, как мы знаем, были сыграны на юге, например, в Ростове, Краснодаре и Грозном. Расчет был на то, что там будет теплее, из-за чего можно будет провести игры без рисков для здоровья. Но в эти дни как раз ударили холода, чего никто не ожидал. К примеру, наставник «Рубина» Рашид Рахимов после матча с «Ахматом» (1:2) говорил, подобных холодов в Грозном не было уже очень давно.

В холодную погоду мышцы организма ведут себя по-другому. В -10 в футбол не играют, из-за чего возникает вопрос: не слишком рано ли начинается весенняя часть РПЛ? Как мы поняли по недавним примерам, старт в такое время сулит серьезные травмы игрокам. Возможно, целесообразнее будет начинать вторую часть Премьер-лиги в середине-конце марта, когда холодов уже точно не будет.

Фото на анонсе: fckrasnodar.ru