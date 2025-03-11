«Потерял обе ноги, но стал профессиональным спортсменом»: как живет ветеран после СВО

Динару Нургатину 35 лет, живет в он в Пестречинском районе Татарстана. Он ветеран специальной военной операции. Мужчин потерял обе ноги в бою, но, вернувшись к мирной жизни, не впал в уныние, не начал жалеть себя – начать новую жизнь ему помогла поддержка близких и забота фонда «Защитники Отечества». Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Динар Нургатин – ветеран СВО. Мужчин потерял обе ноги в бою, но, вернувшись к мирной жизни, не впал в уныние

Фото: из личного архива героя публикации

Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» запускает новый проект о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Получив повестку, не испугался, морально уже был готов»

Пережив ампутацию обеих ног, Динар Нургатин в свои 35 лет словно начал новую, еще более яркую жизнь. Никогда до этого он не занимался спортом, а теперь участник команды по следж-хоккею и готовится ко Всероссийским соревнованиям «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта, которые будут проходить в Югре.

«Осенью 2022 года началась мобилизация – тогда я работал водителем в строительной компании. Когда мне на работу прислали повестку, я был в командировке. Вернулся, забрал повестку и пошел в военкомат. Я и до этого думал о том, чтобы пойти на СВО, поэтому не испугался, морально уже был готов», – вспоминает Динар.

Два месяца обучения, и в декабре его вместе с другими мобилизованными отправили «за ленточку».

Полтора года Динар пробыл на передовой Фото: novoshishminsk.ru

«Служили мы на Донецком направлении. Привыкал к военным будням, к жизни в окопах, в лесополках. Я раньше не участвовал в боевых действиях, все мне было в диковинку. Вспоминал то, чему учили в армии, но там-то не было таких условий. Я всегда был уверен, что человек ко всему может привыкнуть. Холод, иногда отсутствие еды, еще какие-то моменты – к этому действительно привыкаешь, но к звукам взрывов привыкнуть невозможно, все равно каждый раз вздрагиваешь», – рассказал Динар Нургатин.

«Очнулся я уже в госпитале Донецка... без ног»

Полтора года Динар пробыл на передовой. За это время он пережил ранение, после которого вернулся в строй. Но после второго ранения службу больше продолжать не мог.

«Поначалу мы находились недалеко от красной зоны, в ближние бои не вступали. Но потом наши войска пошли в наступление и начали формироваться штурмовые группы. Туда начали попадать ребята из моего батальона, вслед за ними и я. Мы пошли штурмовать Новомихайловку под Угледаром. В первом штурме мы взяли лесополку, потом был второй штурм. В третий раз я получил ранение», – вспоминает он.

После второго ранения Динар службу больше продолжать не мог Фото: novoshishminsk.ru

В Динара попал снаряд, взрывом ему оторвало ногу. Вторая нога сильно пострадала – кости буквально раздробило в осколки.

«Я помню, как отлетела нога. Вторая еще была “живая”. Первую помощь мне оказали в полевых условиях. Я плохо помню это, я постоянно терял сознание, находился в каком-то полумраке. Крови потерял много. Я помню, как в полевом госпитале врач спросил: “Чувствуешь ногу?”, – я сказал, что чувствую. А он говорит: “Ты не можешь ее чувствовать, она уже вся черная”. Очнулся я уже в госпитале Донецка... без ног», – вспоминает ветеран.

«Когда я сообщил родным, что произошло, они сказали: “Главное – живой”»

После этого бойца перевели в ростовский госпиталь, потом в Москву – в госпиталь имени Бурденко.

«Потом началась реабилитация. Мне начали делать протезы. Домой я вернулся только в августе. Конечно, в донецком госпитале, когда я осознал, что у меня больше нет ног, я впал в уныние, в голову приходили дурные мысли. Я постоянно думал о том, как теперь мне жить. Но в госпитале были другие ребята, которые, как и я, кто без ноги, кто без руки. И все они были на позитиве. Тогда и я взял себя в руки», – вспоминает ветеран.

Он говорит, что помогала ему мощнейшая поддержка родителей, брата, жены, детей и других родственников.

«Когда я позвонил и сообщил о том, что произошло, они сказали: “Главное, что живой”. Они не дали мне опустить руки. Очень важно то, как ты себя поставишь: если будешь перед родными на жалость давить, они и будут к тебе испытывать жалость. Я не хотел, чтобы меня жалели. Вот сейчас они даже забываются часто – просят куда-то сходить, что-то сделать, как будто у меня и не было этой травмы», – делится Динар.

Ветерану выдали протезы с микропроцессорами в коленях, что позволяет ему ходить не хуже, чем на своих ногах. Разве что в гололед старается реже выходить на улицы.

«Я сам могу их надеть, мне не нужна посторонняя помощь. На работу я еще не вышел, занимаюсь домашними делами, с дочками уроки делаю», – рассказал Динар.

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» предложили Динару участвовать в команде по следж-хоккею Фото: предоставлено фондом «Защитники Отечества»

«С удовольствием еду на тренировку, с нетерпением жду, когда снова выйду на лед»

Сотрудники фонда «Защитники Отечества», которые помогли Динару получить протезы, предложили ему участвовать в команде по следж-хоккею.

«Раз в неделю у нас проходят тренировки. Сейчас мы готовимся к соревнованиям в Югре, тренеру удалось добиться, чтобы мы тренировались два раза в неделю. Оказалось очень проблематичным выбить время на льду, но он смог», – говорит Динар.

Раньше в хоккей он играл только во дворе, еще в детстве. До мобилизации даже не задумывался о том, что может заниматься спортом профессионально.

«Это очень бодрит, прибавляет сил – как физических, так и моральных. Появился азарт, с удовольствием еду на тренировку, с нетерпением жду, когда снова выйду на лед», – поделился ветеран.

Для игры спортсмены используют специальные санки. На них они ловко скользят по льду, обгоняя друг друга в погоне за шайбой. Скорость, которую они набирают, не меньшая, чем в классическом хоккее.

Для игры спортсмены используют специальные санки. На них они ловко скользят по льду, обгоняя друг друга в погоне за шайбой Фото: предоставлено фондом «Защитники Отечества»

Машина, обучение, система «Умный дом» и социальный координатор

Динар не останавливается на достигнутом. Планирует и дальше менять свою жизнь к лучшему.

«Есть программа по выдаче автомобилей для инвалидов СВО. Я сейчас жду своей очереди. С машиной я бы смог свободно передвигаться, ездить по своим делам, может, на работу бы вышел, с семьей бы путешествовал. Еще планирую получить высшее образование, у меня, как у ветерана, есть льготы. Хочу поступить в энергоуниверситет, выучиться на IT-специалиста. Это и профессия прибыльная, и на удаленке из дома можно работать», – отметил он.

Кроме машины, Динар ждет очереди на обустройство жилья по программе «Умный дом». Это позволит ему пользоваться электроникой в доме, включать свет, зашторивать окна, не вставая – управляя всеми процессам с помощью голосовых команд.

Когда Динар Нургатин вернулся в родные Пестрецы, у него сразу появился свой социальный координатор – сотрудник татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина. Она оперативно включилась в работу, чтобы помочь Динару адаптироваться к мирной жизни после службы.

«Я очень горжусь, что на моем сопровождении такой ветеран СВО, как Динар»

Социальный координатор взяла на себя решение многих вопросов – начиная от юридических консультаций и заканчивая помощью в оформлении документов. Физалия Никитина помогла ему разобраться в своих правах и возможностях. Помогла ему подать документы на адаптацию жилья по системе «Умный дом», на спортивные протезы и автомобиль.

«Я очень горжусь, что на моем сопровождении такой ветеран СВО, как Динар. Сделаю для него все, что в моих силах. И дело не только в профессиональном долге, хотя и он, безусловно, важен. Здесь переплетаются чувства глубокого уважения к человеку, прошедшему через боевые действия, и искреннее желание облегчить его возвращение в мирную жизнь. Моя задача – не просто оказать формальную помощь, но и создать атмосферу доверия и поддержки, чтобы он чувствовал себя комфортно и мог открыто говорить о своих проблемах», – рассказала Физалия Никитина.