«Потерял литры крови, дышал одним легким»: как в РКБ спасли парня с редким пневмотораксом

Здоровый 19-летний парень однажды утром не смог встать с кровати, не мог даже пошевелиться. Как оказалось, у него порвался сосуд и начал заполнять полость легких кровью. В какой-то момент кровопотеря стала критической. История о том, как скорость, верно поставленный диагноз и талант врачей спасли пациента РКБ.





Если бы 19-летний студент Тимур Танташев не обратился к врачам, он мог бы погибнуть от кровопотери

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Было больно даже пошевелиться»

19-летнему студенту Тимуру Танташеву внезапно стало плохо утром: проснувшись у себя в общежитии, он понял, что не может пошевелиться, пытался встать, но безрезультатно.

«Когда понял, что сам подняться не смогу, вызвал скорую. Медики приехали, вкололи обезболивающее, поставили диагноз “межреберная невралгия”. Фельдшеры помогли мне встать, мы поехали в больницу, там мне сделали еще один укол, дали рекомендации и отправили домой», – рассказал Тимур, который приехал учиться в Казань из Башкирии.

Парень пропил курс назначенных обезболивающих, но лучше ему не становилось. Буквально через день, 2 декабря, история повторилась.

Тимуру Танташеву внезапно стало плохо утром Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне стало так больно сделать какое-либо движение, что пришлось снова вызвать скорую. Дышать полной грудью не получалось, дышал маленькими вдохами. На этот раз я подняться вообще не смог, пришлось меня выносить на носилках. Помог сосед по общежитию», – вспомнил молодой человек.

Скорая помощь привезла Тимура в Госпиталь для ветеранов войн. Парню измерили давление, оно было низким – 90 на 60.

«Таких случаев всего один-два в год»

Сам Тимур плохо помнит, что тогда происходило, – ему было настолько плохо, что временами он терял сознание, глаза закатывались. У него взяли анализы, сделали рентген-снимок легких.

У Тимура началось кровотечение в плевральную полость, кровь занимала ее свободное пространство. И из-за этого сдавливалось легкое Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам поступил звонок из приемного отделения госпиталя. Дежурный доктор сказал, что к ним привезли молодого пациента, он тяжелый. Похоже, что у него гемопневмоторакс», – рассказал заслуженный врач Татарстана, заведующий первым отделением торакальной хирургии РКБ Валерий Матвеев.

В РКБ уточнили, почему именно такой диагноз предположили коллеги. Врач Госпиталя для ветеранов войн ответил, что на рентгене увидел много жидкости, парень был бледный, с очень низким давлением. Валерий Матвеев объяснил, что в госпитале нет хирургического отделения, поэтому было принято решение экстренно перевезти Тимура в РКБ.

Уже в РКБ выяснилось, что предположение доктора госпиталя было верным – благодаря этому молодой человек попал именно туда, где его могли спасти.

По словам Валерия Матвеева, такие случаи редки – всего один-два в год, причем пациентам, как правило, от 20 до 40 лет.

По словам Валерия Матвеева, спайки легкого чаще всего есть с рождения, иногда они образуются из-за воспалительных процессов, как правило, они не опасны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это осложнение буллезной эмфиземы, когда имеются спайки легкого на верхушке грудной стенки. Иногда в этих спайках проходят крупные сосуды. Когда это все рвется, сосуды отходят от большого круга кровообращения, там высокое давление. Постепенно, со временем кровопотеря становится достаточно большой. Пациенты поступают уже с одышкой – молодые люди чаще всего чувствуют себя хорошо, но постепенно их состояние ухудшается из-за потери крови», – объяснил завотделением.

У Тимура началось кровотечение в плевральную полость, кровь занимала ее свободное пространство. И из-за этого сдавливалось легкое – оно перестало дышать. Тимур потерял больше двух литров крови и дышал только одним легким.

Пациента оперировали четыре хирурга

Через весь город парня повезли в Республиканскую клиническую больницу. Тимур признается, что помнит лишь звук сирены и мигалки.

Тимуру не вскрывали грудную клетку, а проникли внутрь аккуратно, под контролем маленькой камеры, через три разреза Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Валерий Матвеев дал команду врачам своего отделения не расходиться – вот-вот привезут тяжелого пациента. Как только парня привезли в РКБ, ему сделали компьютерную томографию, быстро взяли все анализы – диагноз подтвердился.

Несмотря на высокий риск, врачи приняли решение об экстренной операции. В ней участвовали целых четыре торакальных хирурга. Тимура уже встречали на пороге больницы: и врачи, и операционные медсестры, и анестезиолог-реаниматолог – все были наготове.

Во время операции хирурги нашли источник кровотечения – это была спайка, в ее структуре был сосуд, который шел из подключичной артерии, – этот сосуд оторвался от легкого. Медики наложили специальные металлические клипсы, которые «запломбировали» сосуд. С ними Тимур будет жить дальше, они ему мешать не будут.

Медики наложили специальные металлические клипсы, которые «запломбировали» сосуд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, во время операции в этом же легком нашли кисту, ее тоже удачно удалили. Операция проводилась через небольшие разрезы – Тимуру не вскрывали грудную клетку, а проникли внутрь аккуратно, под контролем маленькой камеры, через три разреза.

По словам Валерия Матвеева, эти спайки чаще всего есть с рождения, иногда они образуются из-за воспалительных процессов, как правило, они не опасны. Спайки представляют собой тонкие перемычки, которые образуются между соседними тканями или органами. Позже в них могут прорасти сосуды. Это случается редко, но иногда происходит, как в случае Тимура.

Потерянную кровь вернули обратно специальным аппаратом

Во время вмешательства было принято решение использовать специальный аппарат «Селл Сейвер», который выкачал кровь из плевральной полости и вернул ее обратно в систему кровообращения.

Легкое Тимуру расправили, последнее КТ показало, что оно работает хорошо Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кровопотеря была 2,3 литра. Мы собрали всю эту кровь во время операции и вернули пациенту 1,8 литра его же крови. Благодаря этому пациент не почувствовал большой кровопотери, и не пришлось прибегать к переливанию донорской крови. Когда его привезли, гемоглобин был 86, в норме у молодых он должен быть 140-150, – это значит, что кровопотеря была значительная. После того как кровь мы ему вернули, на следующий день гемоглобин был уже 130», – рассказал врач.

«Если бы не позвонил в скорую, меня бы не спасли»

Уникальность случая Тимура еще и в удачном стечении обстоятельств. Помочь ему удалось очень быстро – скорая приехала за 15 минут, врач Госпиталя ветеранов войн предположил правильный диагноз, а медики РКБ провели успешную операцию.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В тот день, когда второй раз вызывал скорую помощь, я долго думал – вызвать медиков или потерпеть. Если бы я выбрал второй вариант, скорее всего меня бы не спасли», – рассуждает Тимур.

Валерий Матвеев подтвердил: если бы парень не обратился к врачам, он мог бы погибнуть от кровопотери. Когда Тимур очнулся после операции, почувствовал, что ему намного лучше. Несколько дней ушло на восстановление.

«Самое интересное, что никаких проблем со здоровьем, с легкими до этого у меня не было. Это так внезапно случилось, что я ничего не успел понять. С самого начала я думал, что со мной ничего необычного не происходит. Все прошло очень легко, я даже диагноз свой не знал до конца. Я думал, что это защемление нерва, как мне сказали. Вообще изначально я думал, что с сердцем какие-то проблемы, по симптомам», – рассказал Тимур.

«Самое интересное, что никаких проблем со здоровьем, с легкими до этого у меня не было» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Только когда парню сказали, сколько литров крови он потерял, он осознал, насколько критичной была ситуация. Легкое Тимуру расправили, последнее КТ показало, что оно работает хорошо.

«Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он полностью готов к выписке и продолжению амбулаторного лечения. Пациенту даны все необходимые рекомендации по соблюдению образа жизни, ограничению физических нагрузок и дальнейшему обследованию», – отметила торакальный хирург РКБ Алия Гимазова.

Парень от всей души благодарит всех, кто спас ему жизнь, – фельдшеров скорой и врачей двух больниц.

Тимура поддерживают родные, девушка, друзья, университетский куратор, соседи по общежитию и даже комендант. Мама с папой приехали в тот же день, когда Тимур попал в больницу, брат поддерживал по телефону.

Алия Гимазова: «Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он полностью готов к выписке и продолжению амбулаторного лечения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«После выписки хочу начать заниматься здоровьем, особенно здоровьем легких. Тренировать их, какие-то дыхательные практики, гимнастики делать. Потому что у пневмоторакса может быть рецидив. Чтобы такого не произошло, надо тренировать легкие», – признался он.

Тимур снова дышит полной грудью, никаких изменений в организме не чувствует. У парня остались лишь небольшие швы, но и они вскоре заживут. В ближайших планах у парня удачно сдать сессию и заняться восстановлением здоровья.