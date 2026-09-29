Потерял ли «Ак Барс»: почему в «Драконах» Яшкин превратился в пример для всех

Дмитрий Яшкин забивал четыре матча подряд. В «Шанхае» его называют «примером для всех игроков», в Казани год назад выводили из состава. 33-летний чех, дважды лучший снайпер КХЛ, вдруг снова стал собой. И тут возникает вопрос: не поторопился ли «Ак Барс» расставаться с экс-капитаном? Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hc-dragons.com

«Прирожденный лидер»: как Яшкин вернул себе роль, потерянную в Казани

Дмитрий Яшкин подписал однолетний контракт с «Шанхай Дрэгонс» в июле – и уже в первых шести встречах набрал 7 очков (5+2) при полезности «+1» и среднем времени на льду 19:01. Для сравнения: в прошлом сезоне в «Ак Барсе» он получал около 16:35. Яшкин был назначен капитаном «Драконов» – то, чего он был лишен в Казани, в Шанхае получил сразу. Генменеджер Евгений Артюхин при подписании назвал его «прирожденным лидером и снайпером, который умеет на льду все». В Шанхае Яшкин получил именно ту роль, которую постепенно терял в «Ак Барсе».

После домашней победы над минским «Динамо» (2:1) главный тренер «Шанхая» Митч Лав был предельно конкретен:

«Он пример для всех наших игроков. Казалось, что непростое место, чтобы забивать голы, но он это делает. Он очень важный игрок, капитан. У него есть лидерские качества, опыт игры в НХЛ, он говорит на двух языках. Хотел бы, чтобы у нас была еще парочка таких ребят, которые смогут решать на пятаке. Мы очень довольны Дмитрием», – поделился Лав с Матч ТВ.

Яшкин вернулся в среду, которая ему подходит. Провал последнего сезона в Казани – скорее результат системного несоответствия и отсутствие дисциплины у игрока. Выборка пока маленькая – шесть матчей. Но одно она доказывает точно: при достаточном игровом времени и четкой роли он по-прежнему результативен.

Его игра в Шанхае – это не «удар по „Ак Барсу"», а подтверждение простой истины: иногда спад игрока – лишь следствие того, что он оказался не на своем месте. Дмитрий играет в тройке с Ником Петаном, который тоже перешел в «Шанхай» этим летом. Их связка родилась в Казани, а заработала уже в «Драконах»: тонкий канадец и пробивной чех – вместе идеальный механизм. В Нижнекамске пара вытащила матч с 0:3 и дожала в овертайме. В Минске снова сработала. А с возвращением нашивки Яшкин расправил плечи: роль вернулась – вернулась и игра.

95 миллионов, потерянная повязка и опоздание: почему Яшкин ушел из «Ак Барса»

95 миллионов рублей за сезон в «Ак Барсе» – один из самых высоких окладов в КХЛ. Отдача – 32 очка (18+14) в 59 матчах, 0,54 за игру. Для двукратного обладателя «Золотой клюшки» это скромно, особенно на фоне 53 очков годом ранее. «Шанхай» давал 80 миллионов, Казань – 65. Генменеджер Марат Валиуллин уверял, что условия были сопоставимыми и выше, но цифры говорят об обратном. В клубе решили: почти сотня миллионов за падающую эффективность – слишком дорого.

Яшкин потерял капитанскую нашивку. Для человека, три года бывшего лицом команды, это сигнал серьезнее контрактного спора. На деле Яшкина выводили из состава не просто так – сначала за дисциплину, потом «по спортивным причинам». В «Шанхае» все наоборот: повязка, первый номер в атаке, доверие штаба.

Гатиятулин строит быстрый хоккей с акцентом на переходы. Яшкин – форвард силового плана: 189 см, 100 кг, силен на пятаке, но не в скоростных переходах. А в начале января 2026-го Яшкин опоздал на собрание и был отстранен от матча с «Автомобилистом». В декабре руководство ужесточило санкции: опоздание – автоматический пропуск игры, а не штраф. Яшкин стал первым, кто попал под новый регламент.

Дмитрий Яшкин Фото: hc-dragons.com

После дисквалификации он три матча не попадал в заявку: сначала наказание, потом не хотели ломать победный состав. В середине января он сам запросил обмен. В «Шанхае» команда строится вокруг него. В Казани он оказался лишним.

Что скрывается за вежливым прощанием Яшкина и «Ак Барса»

Дмитрий Яшкин покинул Казань без скандала – что само по себе редкость для истории с таким количеством подтекстов. В прощальном сообщении форвард написал: «Казань навсегда останется частью моей жизни. Здесь я чувствовал невероятную поддержку». Клуб ответил официальной благодарностью, не допустив ни одного резкого слова в адрес игрока, еще недавно считавшегося лицом команды.

Но за этим взаимным уважением – холодная логика, которую в «Ак Барсе» предпочли не проговаривать вслух. Клуб не продлил Яшкина по трем причинам, и каждая по отдельности не выглядела бы фатальной. Дорогой контракт перестал соответствовать отдаче. Статус лидера был утрачен: капитанская повязка ушла, место в первом звене – тоже. Команда выбрала новый стиль, в который габаритный силовой форвард не вписывался.

Шанхай дал ему то, что Казань отняла: капитанскую повязку, первое звено и роль первой скрипки. Яшкин показывает уровень в «Драконах» не потому, что внезапно вспомнил, как играть. В Казани его роль в атаке сжималась, в Шанхае команду строят вокруг него, а не он подстраивается под систему.