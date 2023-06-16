«Потеряем изюминку»: Абдулганиев поддержал предложение о возврате УСН для ювелиров

Минфин России рассматривает возможность вернуть право использования упрощенной системы налогообложения для ювелиров. Однако изменение коснется лишь серебра, возврат УСН по золоту министерством не рассматривается, рассказал на ПМЭФ-2023 статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Решение финансового ведомства поддержал бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

Он отметил, что переход на общую систему налогообложения в перспективе может сузить рынок ювелирных изделий до обезличенной серийной продукции.

«Переход на общую систему налогообложения стал серьезным испытанием для татарстанских ювелиров, сохраняющих многовековые традиции работы с серебром, где большую часть себестоимости составляет труд самих мастеров. В итоге на рынке могут остаться только серийные обезличенные изделия, которые можно купить в любом городе России. Татарстан потеряет одну из своих самобытных изюминок, которые так привлекают туристов», — подчеркнул он.

Этот вопрос уже поднимался на декабрьской встрече Раиса республики Рустама Минниханова с татарстанскими бизнесменами.

Напомним, что ювелиры были лишены права использовать УСН в 2023 году после отмены НДС на продажу слитков золота физическим лицам для инвестиций.