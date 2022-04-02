Потеря голоса приводит к проблемам с психикой: как фониатры РКБ возвращают голос

Всего два специалиста на весь Татарстан: в РКБ работают врачи редкой специальности – фониатры. Только они могут помочь вновь начать разговаривать или петь, причем не только татарстанцам, но и жителям соседних регионов. О хрупкости голоса и проблемах жизни без него «Татар-информ» пообщался с фониатром РКБ.

В РКБ работают врачи редкой специальности – фониатры, всего два специалиста на весь Татарстан Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Голос – очень хрупкий инструмент

Разговаривать человек начинает практически с самого утра и общается весь день. Голос – это способ общения с внешним миром и получения информации.

«Хрупкость в том, что это наш инструмент для ведения качественной жизни. И любое нарушение может сказаться не только на нашем общем состоянии, но и на профессии», – отметила оториноларинголог-фониатр консультативной поликлиники РКБ Дина Галиева.

Проблемы с голосом или его отсутствие, подчеркивают фониатры, могут привести к психологическим нарушениям.

«Нарушение голоса влияет на эмоциональное состояние, агрессивность просыпается у пациента при этом, обида. Это нужно перебороть, перешагнуть и успокоить пациента. Это сложно», – рассказала врач.

Голос может не выдержать нагрузки

У потери голоса много причин. Довольно просто потерять способность говорить из-за голосовой нагрузки, ведь профессия многих людей связана с постоянным использованием речевого аппарата.

«Сейчас ведь в моде профессия блогера, ведение каких-либо лекционных курсов», – рассказала Дина Галиева.

Активные и пассивные курильщики тоже под ударом. И не только курение классических сигарет ухудшает голос, отмечают врачи, но и модных электронных сигарет, различных испарителей и кальянов.

«Кроме того, голос могут потерять те, у кого есть заболевания эндокринологического и гастроэнтерологического характера, неврология. Нарушение голоса может спровоцировать эмоциональное состояние пациента, случаются послеоперационные параличи как осложнение после хирургического вмешательства», – добавила врач.

Бывает, что нарушения голоса вызваны сразу несколькими причинами.

«Один и тот же пациент может иметь сопутствующие заболевания, при этом еще курить. Естественно, это может привести к более стойким нарушениям», – отметила специалист.

В Республиканской клинической больнице фониатры помогают пациентам разных возрастов и профессий.

«Чаще обращается взрослое население. Но в 19 и 50 лет течение болезни и длительность восстановления будет отличаться, поэтому при каждом нарушении голоса нужно учитывать симптоматику: с чего это началось и сколько длилось», – отметила Дина Галиева.

Дина Галиева: «Хрупкость в том, что это наш инструмент для ведения качественной жизни. И любое нарушение может сказаться не только на нашем общем состоянии, но и на профессии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Единственный центр на весь ПФО

Фониатрический центр РКБ – единственный на весь Приволжский федеральный округ. Восстанавливать голос к врачам клиники едут и из соседних регионов.

«Наш Центр единственный, который занимается лечением, диагностикой и реабилитацией голоса по ОМС. Платные услуги есть. Есть отдельные специалисты, но Центр наш – единственный», – отметила врач-фониатр.

Пациентка думала, что голос никогда не вернется, но в РКБ помогли

Женщина обратилась в фониатрический центр РКБ после двухмесячных походов по разным специалистам. Она потеряла голос, говорить могла только шепотом. Проходила разную терапию, но результата не было.

«Ее не могли так долго держать на больничном. Выявление причин потери голоса показало, что объективных серьезных нарушений не было», – рассказала врач.

Пациентка переживала, что голос к ней никогда не вернется. В итоге она попала в фониатрический центр.

«Восстановилась пациентка, довольна, вышла на работу», – поделилась успехом Дина Галиева.

В настоящее время женщина проходит реабилитацию в РКБ, у нее третье занятие.

Вообще восстановление голоса достаточно трудоемкий процесс, его длительность зависит от причин потери способности разговаривать.

В практике фониатра самая долгая терапия заняла 43 занятия: пациент потерял голос из-за послеоперационного пореза гортани.

Однако все равно бывают случаи, когда помочь пациенту невозможно.

Сейчас фониатрический центр ждет одобрения покупки необходимого медицинского оборудования, чтобы помогать татарстанцам восстановить голос Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Шепот напрягает голосовые связки, как крик

По мнению многих, шепот менее травматичен для голосовых связок, на самом деле, в этот момент связки напрягаются так же, как при крике, нагрузка при таком способе общения колоссальная.

«Были случаи послеоперационные, когда пациенты не были предупреждены об осложнениях на голос после хирургического вмешательства. И ждали, что голос восстановится через определенное время. Они приходили через какое-то время к нам на прием и возвращали качество голоса, а от них до этого отказывались и в Москве, и в Санкт-Петербурге», – поделилась врач.

По словам врачей, они никогда не гарантировали результат, но всегда делали все возможное. Успех в восстановлении голоса зависит и от желания самого пациента – уверенность в том, что все получится, и качественная помощь дают результаты.

«Хочется расширить наш центр, добавить психотерапию. И работать в комплексе, делать вливания, системы ставить, лечение проводить, которое сейчас отменили в стационаре. А у пациентов нет возможности госпитализироваться на дневной стационар и получать то лечение, которое им необходимо. Не все врачи владеют техникой внутригортанного вливания. Вливания непосредственно в гортань. Это дает колоссальный результат и моментальный эффект. Хотелось бы, чтобы все это делалось в наших условиях. Но учитывая, что служба не развита, специалистов пока недостаточно», – поделилась фониатр.

Как проходит восстановление голоса?

В РКБ при потере голоса первый осмотр проводит оториноларинголог-фониатр вместе с педагогом логопедом-фонопедом. Фонопедия – это узкая специализация логопедии. Такой объективный осмотр нужен перед фонопедагогической коррекцией.

«Я как фониатр назначаю медикаментозное лечение, а наш педагог продолжает на дыхательных упражнениях, на основе фонопедии заниматься с ними по восстановлению голоса», – поделилась специалист.

При нарушении голоса может нарушиться и акт глотания, ведь все взаимосвязано – организм отдельно от гортани не существует. Вначале врачи помогают восстановить речь. Если пациент вокалист, то потом переходят на восстановление вокального голоса, вокальных способностей. Все идет поэтапно, подчеркнула фониатр.

Первая песня, которую исполняют вокалисты после восстановления голоса, – «Маленькой елочке холодно зимой». Детские песни настраивают пациентов на позитив, уверены врачи, и процесс восстановления идет быстрее.

В центре работают два врача и логопед. Но перед тем как начать лечение, они консультируются с эндокринологами, неврологами, гастроэнтерологами, с теми врачами, которое непосредственно нужны для конкретного случая.

Фониатры советуют: если ваш голос изменился и это длится больше трех дней, необходимо обратиться по месту жительства к лор-врачу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тревожные звоночки

Фониатры советуют: если ваш голос изменился и это длится больше трех дней, необходимо обратиться по месту жительства к лор-врачу.

Направление к фониатру дается пациенту после того, как становится понятно, что длительный курс лечения, которое назначил отоларинголог, не помог.

«Если при потере голоса присутствует ощущение, что пациенту что-то мешает, возникает какой-то ком, дискомфорт, болевые ощущения, на это нужно обратить внимание», – отметила врач.

Важно не забывать, что гортань – это дыхательный орган.

«Она показывает не только нарушения голоса, но и нарушение дыхания, поэтому стоит серьезно отнестись к нарушениям состояния. И то, что для вас начинается с нарушения голоса, может оказаться предынсультным состоянием, гормональными нарушениями, какими-то предонкологическими процессами. Это нельзя игнорировать», – подчеркнула специалист.

Как сохранить свой голос

Чтобы сохранить свой голос, надо соблюдать гигиену голоса.

«Это ограничение крика, шепотной речи, разговоров в шумном месте. Естественно, на голос влияют погодные условия, если в -30 разговаривать длительно на улице», – отметила специалист.

Рекомендуется отказаться от курения и алкоголя. Причем не только обычных сигарет, но и электронных сигарет, кальяна.

Часто на приемах у фониатра пациенты недоговаривают, что курят. Или считают увлечение вейпами и различными испарителями не курением. Это усложняет процесс лечения, хотя врач может сам увидеть изменения в горле, вызванные пагубной привычкой.

«Гортань, слизистая меняют свой первоначальный вид. Специфический ларингит курильщиков бывает в трех стадиях. Определяем по слизистой, по состоянию гортани, наблюдаем, что органической патологии нет», – объяснила фониатр.

Также связкам вредит чрезмерное употребление кофе.

«Разрешено в идеале, чтобы подавления гормонов не было, маленький объем кофе после завтрака через 2 часа. Так как у нас гормональный фон повышается и на понижение идет, а вы, получается, его сразу подавляете напитком», – объяснила врач.

Важно проходить профилактические осмотры у лор-врача. Людям, у кого профессия связана с речевой нагрузкой, стоит время от времени показываться фониатру.

В РКБ при потере голоса первый осмотр проводит оториноларинголог-фониатр вместе с педагогом логопедом-фонопедом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фониатр спасает не только вокалистов

Многие уверены, что фониатр – это врач только для вокалистов. Дина Галиева подчеркнула, что это большое заблуждение.

«Мы наблюдаем, что причины потери голоса у вокалистов заключаются в голосовой нагрузке в основном. Они ежегодно наблюдаются. А обычный контингент нашей республики редко доходит до специалистов, хотя есть серьезные нарушения», – подчеркнула она.

Фониатров, на самом деле, довольно мало. Татарстан не исключение.

Врач объяснила, что фониатрия – это не только медицина, но еще и педагогика, и психология.

«Для успешной работы необходимо любить и медицину, и искусство», – отметила специалист.