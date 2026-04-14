Потеря Брюэра - катастрофа для УНИКСа? Как Перасович будет спасать сезон для команды

УНИКС на днях уступил ЦСКА в финале WINLINE basket Cup со счетом 73:62. «Армейцы» снова отобрали трофей у казанцев, а Велимир Перасович наполнен смутными эмоциями в преддверии плей-офф. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





ЦСКА снова увел трофей у УНИКСа. Удивительно ли, учитывая кадровые проблемы казанцев?

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ близится к своей развязке. УНИКС и ЦСКА досрочно распределили свои позиции в таблице. «Армейцы» уже точно не опустятся с первого места, а казанцы забронировали за собой вторую строчку. Остается понять, на кого какая из команд «большой четверки» попадёт в полуфинал. Если УНИКСу предпочтительнее играть в полуфинале с «Локомотивом-Кубань», то непременно надо обыгрывать «Зенит» в ближайшем противостоянии.

Но по большому счету текущая форма УНИКСа такова, что подопечным Велимира Перасовича будет непросто играть против любого соперника в плей-офф. Даже первый раунд обещает тернии для казанцев, если в соперниках будет условный «Уралмаш». К слову, в последней очной встрече с уральцами УНИКС потерпел поражение.

Главная проблема казанцев в последний месяц регулярки - переполненный лазарет. Из матча в матч УНИКС вынужден играть в усеченном составе. Перасович требует от своих подопечных всегда запредельной концентрации на паркете. Но поддерживать один ритм матча на протяжении четырех четвертей казанцам сложно в связи с тем, что играют они обоймой, как правило, в восемь, максимум девять человек. Особенно это наглядно было видно в недавней встрече с ЦСКА в рамках турнира Winline Basket Cup (73:62).

Казанцы здорово начали матч, совершили хороший рывок, а потом растеряли все преимущество на фоне элементарной усталости. Комментарий после матча Михаила Беленицкого более чем исчерпывающий:

«Почему проиграли? Мы просто в определенный момент наелись» - говорил игрок УНИКСа.

Ставит ли крест на сезоне УНИКСа травма ключевого игрока - Тая Брюэра?

Из-за травмы задней поверхности бедра в лазарете снова находится основной разыгрывающий Пэрис Ли. Непростая ситуация с коленом у Дишона Пьера, который время от времени тоже стабильно пропускает матчи УНИКСа. Астма у Маркуса Бингэма вынудила Велимира Перасовича поберечь центрового в игре с «армейцами», дав ему всего несколько минут на паркете. Добавив к этому еще и Си Джей Брайса, который уже очень давно не выступает за УНИКС из-за повреждения, тренерский штаб казанцев получает очень неутешительную картину.

По-своему добила ситуацию травма Тая Брюэра. Один из фундаментальных и системообразующих игроков казанской команды получил травму руки. Характер повреждения настолько неочевиден, что скорее всего Брюэр будет вынужден пропустить остаток сезон из-за долгого восстановления. Американец был важным звеном для Перасовича, способным чуть ли не в одиночку делать разницу с большими командами Единой лиги ВТБ. Сейчас наставник УНИКСа этой опции лишился.

Трансфер Стюарта в УНИКС - кот в мешке для руководства и тренерского штаба.

Понятно, что казанцы хоронить сезон не собираются. Отзаявив Брюэра, руководство УНИКСа уже приобрело для Перасовича нового баскетболиста. Им стал Элайджа Стюарт из израильского чемпионата. Питать надежды казанским болельщикам, что в столицу Татарстана приехала какая-то суперзвезда, не стоит. Ещё зимой Перасович говорил, что свободных игроков на европейском рынке, способных усилить УНИКС не так много. Потеря Брюэра заставила клуб действовать оперативно. Пока трансфер Стюарта - кот в мешке. Сумеет ли он быстро вписаться в систему Перасовича, вопрос актуальный.

Перед плей-офф ЦСКА Пистиолиса набрал сумасшедший ход. Глубина состава «армейцев», отсутствие травм позволяет москвичам играть чуть ли не в две полноценные и что самое главное - равноценные пятерки. Вероятно, добавит к концу апреля и «Зенит», собравший весной приличный ростер.

Игра УНИКСа очень нестабильна. И вот эта неопределенность будто серьезно ставит под сомнения перспективы команды в плей-офф. Казанцы могут на характере, удаче вытащить один матч с ЦСКА. Но как в долгую обыгрывать нынешних «армейцев» - то, над чем придется поломать голову Перасовичу в ближайшее время.