«Потеря близкого заставила пойти на СВО»: история военной медсестры из Аксубаево

Язиля Митрофанова — 28-летняя жительница поселка Аксубаево. Девушка заключила свой первый контракт через Российский университет спецназа, а через полгода — второй с батальоном «Север-Ахмат». Теперь она военнослужащая с позывным Мотылек, сообщает газета «Сельская новь».

Путь Мотылка в зону СВО начался с желания помогать и спасать жизни. Сострадание и милосердие всегда были у Язили в крови, поэтому после школы она выбрала профессию медика и поступила в Нижнекамский медицинский колледж. Однако семейные обстоятельства заставили ее прервать обучение и вернуться в район, где она устроилась санитаркой в Аксубаевскую ЦРБ и проработала там почти два года.

Фото: aksubayevo.ru

«Когда началась спецоперация, стало тревожно. В сердце появилось желание записаться в добровольцы. Я обзвонила все ведомства, чтобы поехать спасать ребят, но тогда призывали только мужчин. Прочитала, что в Чеченской республике набирают женский батальон, позвонила и попала в Чечню», — вспоминает Язиля.

Первый контракт был краткосрочным, всего три месяца. Полгода после него Язиля работала на скорой в Чеченской республике и получила диплом об окончании колледжа. Как и все, строила планы на будущее.

«У меня был очень близкий человек, военный, служил в ВДВ, — делится Язиля. — Мы мечтали пожениться. Он тоже был призван на СВО, часто созванивались, он рассказывал об обстановке, как освобождали города и села. Его не стало в январе 2023 года. Обстоятельства бывают разные, но ему не оказали вовремя помощь. Второй порыв заключить контракт — это потеря близкого человека. Контракт заключила в августе 2023 года на три года».

Задача военной медсестры — оказывать первую медицинскую помощь в полевом госпитале, а при необходимости выдвигаться на передовую и помогать фельдшерам. Самым важным умением на войне она считает самообладание. Язиля признается, что старается воспитать в себе это качество — без эмоций, машинально выполнять все необходимые манипуляции, чтобы спасти солдата. Но не всегда это удается.

Язиля не знает чеченского языка, но постепенно учится ему. Это необходимо, ведь даже на передовой приходится искать кого-то, знающего русский язык, чтобы узнать, нет ли у раненого бойца аллергии на лекарства, уточнить, где болит и что он чувствует.

«Бывали моменты, когда человека уже не спасти, — сдержанно рассказывает Язиля. — Но необходимо забрать тело, чтобы родные могли предать его земле. Это не объяснить. Очень тяжело, когда знаешь человека, разговаривали перед боем, а через пару часов он погибает. Ты улыбаешься раненым, приободряешь их. Бойцы говорят, что я сияю, как лучик солнца, поэтому и позывной дали Мотылек».

Во время интервью Язиля постоянно улыбалась. Но за этой улыбкой скрываются тяжелый груз потерь, переживания за своих ребят, тоска по дому и сыну. Две параллельные жизни, одна дороже другой. На передовой ее называют сестрой, здесь она — дочь и мама.

В разговоре Язиля вспомнила радистку Нину Телешеву, легендарного педагога и участницу войны из Аксубаева. В школе Язиля брала у нее интервью, которое хранит до сих пор. Тогда она восхищалась тем, что юная Нина ушла на фронт со студенческой скамьи, но не знала, что выберет такой же путь.

Язиля поведала много историй спасений и потерь бойцов, ставших ей родными. Их родные звонят и приезжают, чтобы сказать «спасибо» Мотыльку лично. Слушая историю военной медсестры, невозможно сдержать слезы. Эти истории о силе духа, верности долгу и невероятной стойкости 28-летней девушки.

Язиля призналась, что самым тяжелым периодом для нее было взятие Херсона, когда несколько суток приходилось работать на пределе возможностей. Ей довелось ассистировать военному врачу из Севастополя. Это было непросто как физически, так и морально: стоны, крики, запах крови и бесконечный поток раненых. Но медсестра на войне — это больше, чем просто медсестра. Даже если жизнь раненого висит на волоске, нужно сделать все возможное, чтобы спасти его. В какой-то момент Язиля почти сломалась, но, взяв себя в руки, попросила пять минут, чтобы прийти в себя.

Контрактникам в Чечне, как и по всей России, предоставляются льготы. Добровольцы имеют возможность на льготных условиях поступить в учебные заведения для получения среднего специального или высшего образования. Воспользовавшись этой возможностью, Язиля уже подала документы в медицинский вуз, чтобы стать военным хирургом.