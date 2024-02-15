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Пенсионерка пришла на процесс в суд Челнов, опираясь на трость со скрытым лезвием
Сегодня в Набережночелнинском городском суде потерпевшая по делу о ДТП пенсионерка пришла в суд с клинком, спрятанным в трости.
«Потерпевшая Ощепкова Татьяна, в нарушение правил пребывания посетителей в Набережночелнинском городском суде РТ, явилась с тростью кустарного производства с лезвием скрытного ношения, вмонтированным в рукоять трости. При этом она утверждала, что запрещенных к переносу в здание суда предметов при себе не имеет», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.
Судебные приставы составили административный протокол на пенсионерку. Женщина пояснила, что не согласна с протоколом, а тростью пользуется после перелома кости во время ДТП, о наличии лезвия внутри не знала, так как трость ей подарили.
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