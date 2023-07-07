Точку в деле поставили через 14 лет: жителей Удмуртии осудили за убийство и изнасилование

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве, совершенных еще в ноябре 2009 года в Тукаевском районе республики. Дело рассматривали присяжные заседатели – они единогласно вынесли обвинительный вердикт. Процесс проходил в закрытом режиме.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На скамье подсудимых оказались двое жителей республики Удмуртия – 35-летние Антон Шкаляев и Антон Каменских. Молодых людей обвиняют в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление – изнасилование. По версии следствия, молодые люди посадили 20-летнюю девушку в машину и увезли за город, на карьер, где стали распивать спиртное. После этого они изнасиловали ее, а затем убили. На теле девушки обнаружили 13 следов от побоев и два от ножевых ударов.

Свою вину обвиняемые не признали. Адвокат Шкляева Руслан Иванов считает представленные следствием доказательства малоубедительными.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Потерпевшая была проституткой и работала на трассе – об этом свидетельствуют многие показания свидетелей», – заявил он.

Иванов утверждает, что в 2009 году обвиняемые приехали в Тукаевский район из Ижевска, чтобы устроиться на работу в строительную бригаду.

«С трудоустройством у них не вышло, тогда они обратились к другу отца Шкляева, который владел собственным охотничьим хозяйством. Там они работали помощниками до 2010 года», – рассказывает адвокат.

По словам Руслана Иванова, в 2010 году молодые люди были задержаны по подозрению в краже колес, но позже отпущены из-за отсутствия доказательств. Во время задержания они оказали сопротивление представителям власти, Шкляев даже пустил в ход зубы и укусил сотрудника ГИБДД.

«В 2021 году появился тайный свидетель, который указал, что именно Шкляев и Каменских изнасиловали и убили девушку. Все это время они не скрывались, жили по месту прописки в Ижевске. В деле также была допрошена девушка, которая утверждала, что видела подсудимых и потерпевшую вместе, но свидетель, судя по всему, является проституткой и употребляет алкоголь. Соответственно, у нас нет к ней доверия», – рассказывает Иванов.

В деле проводилась экспертиза, добавил защитник. На месте происшествия были найдены брюки, которые якобы принадлежали потерпевшей.

«Мы весь процесс доказывали, что принадлежность не установлена. На вещах не было никаких биологических следов, доказывающих, что брюки принадлежали потерпевшей. Также путаются показания свидетелей: одни говорят, что потерпевшая была в этих брюках в день убийства, другие это отрицают. В кармане этих брюк нашли презерватив, а в нем оказалась сперма Шкляева. Сам он говорит, что часто ездил на этот карьер и встречался там с девушками. Соответственно, если это не были брюки убитой, эта находка не может быть расценена как доказательство», — поделился адвокат.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Также экспертиза установила, что на теле убитой нашли единичные следы семенной жидкости Каменских. Мужчина утверждает, что незадолго до убийства встречался с девушкой, у них была интимная связь, этим он и объясняет наличие биологических следов на ее теле.

Верховный суд Татарстана признал Шкляева виновным за применение насилия в отношении представителя власти, а Каменских за сопротивление полицейским. Однако их освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

По остальным эпизодам молодые люди признаны виновными, Шкляева приговорили к 18 годам колонии строгого режима, Каменских отправят в колонию строгого режима на 17 лет.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Приговором Верховного суда Республики Татарстан от 7 июля 2023 года, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей двое уроженцев города Ижевск признаны виновными в изнасиловании и убийстве молодой девушки. Также один из них признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника ДПС при попытке бегства. Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что подсудимые не заслуживают снисхождения и принял единогласное решение о бесспорной виновности подсудимых в совершенных преступлениях», – рассказала гособвинитель Аида Шайдуллина.