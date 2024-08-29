На курском направлении украинские вооруженные силы понесли значительные потери за последние сутки. По имеющимся данным, было выведено из строя более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты, бронетранспортер и 27 других боевых бронированных машин, сообщает Минобороны РФ.

Также были уничтожены артиллерийское орудие, пусковая установка реактивной системы залпового огня, миномет и 17 автомобилей.

Российские войска нанесли удары по позициям нескольких украинских бригад, в том числе механизированных, танковых, десантно-штурмовых, а также подразделений национальной гвардии и охраны. Атаки проводились с использованием авиации и артиллерии в районе множества населенных пунктов, включая Апанасовку, Борки, Вишневку и другие.

Продолжаются операции по обнаружению и нейтрализации диверсионных групп противника в лесных массивах на российской территории.