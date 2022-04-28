Потери McDonald’s от ухода из России вдвое превысили ожидаемые и достигли $127 млн

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s оценила потери от приостановки работы в России и Украине в $127 млн. Эта сумма почти в 2,5 раза превышает прогноз компании, пишет РБК.

Согласно отчету сети фастфудов, $27 млн – это расходы на аренду, зарплаты и выплаты контрагентам. Остальные $100 млн компания списала как непроданные запасы, которые вероятнее всего скоро испортятся.

Ранее в McDonald’s прогнозировали убытки от приостановки работы в России в $50 млн в месяц.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. США, страны Европы и ряд стран Азии усилили антироссийские санкции.

Еще в феврале руководство McDonald’s решило закрыть свои заведения на Украине. В начале марта компания также решила приостановить работу в РФ.