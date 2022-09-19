«Потери будут масштабными»: Минсельхозпрод обеспокоен опасным для пчел новым видом клещей

В России появился новый вид клещей, который может стать возбудителем опасного заболевания у пчел. Минсельхозпрод Татарстана предпринимает превентивные меры, чтобы не допустить завоза насекомых. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Появился новый вид клеща, он быстро распространяется на юге России. Если дойдет до нас, то потери будут масштабными, поскольку сегодня никто не знает, как лечить заболевание, которым он заражает», – рассказали в министерстве.

В Татарстане в этом году гибель пчел зафиксирована в Альметьевском, Лениногорском, Аксубаевском, Пестречинском, Мензелинском, Тукаевском и Высокогорском районах. Минсельхозпрод получил 59 обращений от пчеловодов по факту мора насекомых, о чем сообщал «Татар-информ».