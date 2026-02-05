news_header_top
Руc Тат
16+
Экономика 5 февраля 2026 12:28

На следующей неделе в Татарстан вернутся морозы до -20 градусов – синоптик

В предстоящие выходные дни в Татарстане ожидаются снегопады и потепление до -10 градусов. Таким прогнозом поделился с «Татар-информом» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«И в субботу, и в воскресенье во всей республике пройдет снег. Высота снежного покрова составит около 5-8 сантиметров», – поделился синоптик.

Он добавил, что на следующей неделе в Татарстан вновь вернется похолодание, температура может опуститься до -20 градусов.

