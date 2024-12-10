Потенциальными потребителями газа в РТ могут стать хозяева 38 тыс. домовладений

Потенциальными потребителями газа по программе догазификации в Татарстане смогут стать хозяева 38 тыс. домовладений. Такую цифру озвучил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов в Кабмине РТ, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«В 2024 году мы совместно с Минпромторгом РТ и главами муниципальных образований провели повторную инвентаризацию по всем потенциальным потребителям газа. У нас цифра получилась более 38 тыс. домовладений. Мы видим, что они потенциально еще захотят газифицироваться», – сказал Усманов.

В 2021 году потенциал программы догазификации в республике оценивался в 18 тыс. домовладений. «Мы уже существенно этот показатель перешли», – сообщил гендиректор компании.

Усманов напомнил, что с 2022 года программа догазификации стала бессрочной, а запустили ее по решению Президента России Владимира Путина в 2021 году. Догазификация, в отличие от газификации, проводится в газифицированных населенных пунктах России, где уже есть внутригородские или внутрипоселковые сети и проложить газопровод требуется только до границ участков.