«Я будто сбила пешехода»: В Казани водителям дали почувствовать себя пьяными за рулем

Сегодня в конференц-зале казанского ипподрома состоялся круглый стол на тему «Актуальные задачи профилактики управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Привлечение внимания широкой общественности для формирования сопричастности безопасному движению на дорогах».

За круглым столом собрались генеральный директор крупного предприятия Руслан Максудов, руководитель Агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев, директор АНО «Центр развития социальных инициатив ‟Зелёный круг”» Юлия Денисова, заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, старший инспектор отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД по РТ, майор полиции Ленар Садыков, Исполнительный директор НП «Федерация автошкол РТ» Елена Витюгова и другие.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Перед началом мероприятия инструкторы одной из казанских автошкол провели практическое занятие: «Автотрезвость: вождение автомобиля и алкоголь несовместимы». Всем желающим предложили прокатиться по небольшой полосе препятствий в очках виртуальной реальности, которые имитировали состояние водителя, выпившего около двух бутылок крепкого алкоголя. Впечатлениями от симуляции с «Татар-информом» поделилась Юлия Денисова.

«Сама идея подобных очков появилась в США в 1998 году в результате некой драмы. Один мужчина чуть не задавил ребенка своего соседа в состоянии алкогольного опьянения. Все остались живы, но мужчине было совестно за свой поступок, и он создал первые очки, имитирующие алкогольное опьянение на базе очков горнолыжников. Прогресс дошел до того, что сейчас уже создаются очки, симулирующие разные состояния опьянения, но принцип у них один и тот же – искажение зрения. У нас стояла задача придумать, как сделать такие очки доступными для преподавателей автошкол, и мы разработали специальное бесплатное приложение для VR-гарнитур, работающих на базе смартфонов на андроиде», – рассказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Рядом с погруженным в симуляцию водителем находится реальный автоинструктор, который мог предотвратить аварийную ситуацию, если водитель не справится с управлением.

«С 2018 года мы начали использовать в обучающих программах подобные очки. Мы не заставляем всех ездить в них в обязательном порядке, но наглядно показываем обучающимся, почему пьяным за руль садиться запрещено. Тяжело привести конкретные цифры, но практика показывает, что обучающиеся вождению в итоге осознают опасность езды в нетрезвом виде», – рассказал директор автошколы Вадим Хафизов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Одним из первых испытуемых стала Олеся с 20-летним стажем вождения. Она рассказала «Татар-информу» о новом опыте.

«Ощущение как будто ты и правда пьяный. Темно, страшно и непонятно. Потенциально я сбила два человека, которых имитировали конусы. Машина плохо чувствуется, присутствует эффект заторможенности, мозг перестает соображать, я даже коробку передач начала плохо чувствовать», – рассказала она.

После практического упражнения начался круглый стол. О ситуации с нетрезвыми водителями в республике рассказал старший инспектор отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД по РТ Ленар Садыков.

«За прошедший 2022 год произошло 256 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 56 человек погибло, 336 получили ранения. Каждый шестой водитель погибает в ДТП с пьяным водителем. В прошлом году было задержано больше 13 тысяч пьяных водителей, более тысячи из них совершили подобное правонарушение повторно и их привлекли к уголовной ответственности. Суд может приговорить водителя, повторно севшего за руль пьяным, к исправительным работам, штрафу или лишению свободы», – рассказал Садыков.

В рамках круглого стола состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между директором крупного предприятия по производству алкоголя Русланом Максудовым и оператором проекта «Автотрезвость» АНО «Центр развития социальных инициатив ‟Зелёный круг”» Юлией Денисовой.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Юлия Денисова рассказала, что проект «Автотрезвость» развивается с 2013 года . Его цель это предотвращение нетрезвого вождения и снижение травматизма на дорогах. Деятельность проекта направлена на профилактику нетрезвого вождения путем объединения усилий органов власти, автошкол, вузов, медицинских учреждений, бизнеса, профильных и общественных организаций. Она отметила, что в проекте участвуют 16 регионов Российской Федерации, а в 2022 году к мероприятиям проекта присоединились Казахстан и Армения.

«Основным направлением реализации проекта является внедрение образовательного модуля «Автотрезвость» в программу автошкол, а также просветительская деятельность, нацеленная на широкую аудиторию. Учебный модуль «Автотрезвость: вождение и алкоголь несовместимы» получил одобрение Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и рекомендован к распространению во всех регионах России. Курс прослушали более 45 тысяч курсантов 250 автошкол РФ», – дополнила она.

В свою очередь предприятие по производству алкоголя становится в этом году амбассадором социального проекта «Автотрезвость» в Татарстане.