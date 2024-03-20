Потанин: «Интеррос» поддержал интеграцию «Тинькофф» с Росбанком

«Интеррос» поддержал предложение по объединению европейских банков «Тинькофф» и «Росбанка» в одну группу банков. Об этом сказал директор компании Владимир Потанин, подчеркнув, что такое решение полностью отвечает интересам клиентов кредитных организаций.

Он добавил, что банки интегрируют на основе справедливой рыночной оценки. Причем «Тинькофф» оценят с адекватной премией к рынку. Другие сделки в рамках данного размещения тоже пройдут с соблюдением рыночных преобразований.

Спикер уточнил, что сейчас параметры будущей банковской группы только обсуждают.

«В нынешнем виде мы сохраним все лучшее, что есть и в «Росбанке», и в банке «Тинькофф», которые смогут обогатить друг друга своими преимуществами, опытом и технологиями», - цитирует Потанина пресс-служба «Интерроса».

Уточняется, что оба банка сохранят свою лицензию, бренды, репутацию и высокие стандарты работы с клиентами. При этом навыки «Росбанка» комплементарны тем, которыми обладает «Тинькофф». В свою очередь, второй банк дополнит профиль первого своими передовыми прогрессивными разработками (например IT).

Потанин выразил уверенность в том, что объединение банков приведет к росту рынка. Капитал кредитных организаций увеличится, что улучшит позиции группы в плане конкуренции.

«При этом во главе угла «Интеррос» ставит интересы клиентов, которые должны стать главными бенефициарами создания нового банковского альянса», - завершил руководитель.