Посвятивший 60 лет жизни науке профессор КФУ Юрий Переведенцев отмечает 85-летний юбилей

Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Петрович Переведенцев сегодня отмечает 85-летний юбилей. Его общий научно-педагогический стаж составляет 60 лет.

«Родился в селе Пановка Высокогорского района. В нашей семье было трое детей. Старший брат Николай окончил Казанский авиационный институт, трудился конструктором. Он два года назад умер. Сестра Александра окончила финансово-экономический институт, она на два года меня моложе. Наш отец Петр Яковлевич воевал, участвовал в защите Ленинграда, вернулся с ранениями, получил награду. А у моего дедушки было шесть сыновей, и все они ушли на фронт. Вернулись только трое», – рассказал Юрий Петрович «Татар-информу».

Профессор КФУ помнит тяжелое послевоенное время. Когда он пошел в первый класс, в школе не было ни тетрадей, ни учебников. «Мы были и октябрятами, и пионерами, и комсомольцами. О нас заботились, приучали к труду: Мы постоянно выезжали, помогали окрестным колхозам в уборке урожая», – вспоминает Юрий Переведенцев.

В 1963 году окончил Казанский государственный университет, получил специальность инженера-метеоролога. Остался в аспирантуре у известного профессора Николая Васильевича Колобова. В 27 лет был призван в армию. Будучи офицером запаса, служил в Сызранском военном авиационном училище летчиков, преподавал авиационную военную метеорологию, участвовал в исследовательских полетах на вертолетах.

«Работа в вузе комплексная, многоплановая. Не каждый научный работник может оказаться хорошим преподавателем, это дело нужно любить. Я читал курсы теоретические, связанные с математикой и физикой, потому что метеорология – физическая наука, физика атмосферы. Она зародилась в Казанском университете еще 200 лет назад. Научную школу создавали физики, астрономы, математики. Тот же Лобачевский, Симонов», – отметил Юрий Переведенцев.

По его словам, кафедра геофизики была создана в 1923 году для подготовки метеорологов и гидрологов. «Для страны понадобились специалисты, когда начала развиваться авиация, сельское хозяйство. Профессор Смоляков создали гидрометслужбу Татарстана», – заметил Переведенцев.

Во время службы в армии он защитил диссертацию по полетам летательных аппаратов в турбулентной атмосфере. Затем перешел на климат, проводил космические исследования.

«Моя докторская работа в МГУ была посвящена изучению высоких слоев атмосферы. А с тех пор, как пошел запрос на климат, перешел на проблемы климата на Земном шаре, в нашем регионе. Вместе со своими учениками, а у меня защитились 26 кандидатов и 2 доктора, мы издали немало монографий и учебников. Это учебники по теории климата, теории общей циркуляции атмосферы. Недавно подготовили учебник «Экологическая климатология». Все работы преследуют и научную цель, и практическую – ближе всего к сельскому хозяйству, особенностям регионального климата», – пояснил Переведенцев.

Юрий Переведенцев на протяжении 42 лет был заведующим кафедрой, 25 лет – деканом факультета географии и геоэкологии Казанского университета. Его выпускники сейчас работают в метеослужбах Москвы и по всей стране. Юрий Петрович – заслуженный деятель науки РТ, заслуженный работник высшей школы России, имеет благодарность от Президента России Владимира Путина за многолетнюю работу. В 2025 году ему была объявлена благодарность руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игоря Шумакова.