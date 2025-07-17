Посвященный Татарстану выпуск программы «Деловое путешествие» выйдет на «России 24»

Фото предоставлено съемочной группой

Журналист Алексей Михалев посвятил один из выпусков своей телепередачи «Деловое путешествие» Республике Татарстан.

Программа продолжительностью 26 минут выйдет в пятницу, 18 июля, в 11.30 и 14.30 на федеральном телеканале «Россия 24». После эфира фильм можно будет увидеть на интернет-платформе «Смотрим».

В Казани съемочная группа, возглавляемая Алексей Михалевым, погрузилась в жизнь Татарстана, чтобы показать ее с самых разных сторон. Гости посетили несколько районов РТ, различные предприятия и даже побывали на национальном празднике Сабантуй.

Основная идея передачи – представить людей, которые не склонны к унынию и меняют жизнь к лучшему здесь и сейчас. Это теплые истории о предприятиях, проектах и настоящих героях своего края, создающие мозаичный портрет региона.

Это уже третий визит команды «России 24» в Татарстан, что говорит о большом интересе телеканала и его аудитории к республике.