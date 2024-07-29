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Посвященный СВО клип «Малай в зеленом танке» за три дня набрал 2 млн просмотров
Кавер-песня и клип от 20-летней студентки Казанского института культуры Эвилины Загидуллиной «Малай в зеленом танке» посвящена поддержке специальной военной операции и участвующих в ней бойцов. Исполнительница опубликовала видео с кавером на песню Лэйны «Малай на белом барсе» вечером 25 июля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», и за три дня оно набрало более 2 млн просмотров на всех платформах в соцсетях и мессенджерах.
По данным команды исполнительницы, клип получил множество восторженных отзывов, пользователи ставят лайки и пишут о поддержке работы девушки и участников спецоперации. Некоторые слушатели при этом сравнивают трек Эвелины с хитами известных исполнителей, выступающих в поддержку СВО, в том числе Шамана.
В клипе девушка снялась на настоящем боевом танке, а также в различных локациях Казани и Татарстана. Таким образом она хотела подчеркнуть, что вся республика стоит за участников спецоперации и всячески их поддерживает.
Начинающая артистка поблагодарила всех за поддержку и заметила, что ей очень приятно. Сейчас клип продолжает собирать большое количество просмотров и множество отзывов и комментариев, в том числе в крупных федеральных пабликах и сообществах поддержки участников СВО.
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