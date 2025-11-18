news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 ноября 2025 10:44

Посвященный русскому языку фестиваль ИФМК КФУ объединил 300 участников

Читайте нас в
Телеграм
Посвященный русскому языку фестиваль ИФМК КФУ объединил 300 участников
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета с 8 по 17 ноября прошел традиционный Молодежный научно-образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка.

В семи мероприятиях, которые провели преподаватели кафедры русского языка и методики его преподавания и кафедры русского языка как иностранного, приняли участие в общей сложности 300 человек. Среди них были российские и иностранные студенты, школьники, преподаватели и учителя русского языка и литературы образовательных учреждений Татарстана, рассказали на кафедре русского языка и методики его преподавания ИФМК.

В частности, преподаватели кафедры русского языка как иностранного провели в рамках фестиваля заседания Дискуссионного клуба иностранных студентов и Клуба любителей русского кино. Эти мероприятия направлены на знакомство иностранных студентов с культурой и традициями России, на совершенствование их речевых умений. Три команды были награждены дипломами и подарочными сертификатами книжного магазина.

В конкурсе-игре «Эстафета языка и дружбы» активное участие приняли иностранные студенты из стран дальнего зарубежья. На это в своем приветственном слове в ходе церемонии награждения обратила внимание заведующая кафедрой русского языка как иностранного Наталия Габдреева.

Частью фестиваля стал и конкурс ораторского мастерства «Великое русское слово», на котором свои риторические умения продемонстрировали студенты, школьники и педагоги. Кроме того, состоялся конкурс научно-методических проектов для учителей, студентов и школьников. Победители и призеры этих мероприятий также получили дипломы и подарочные сертификаты. О важности двух этих событий заявила заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания Динара Рахимова.

Во время фестиваля профессор КФУ Ирина Ерофеева прочитала открытую лекцию, посвященную обсуждению актуальных вопросов изучения и преподавания русского языка.

Помимо прочего, уже не в первый раз в стенах Казанского университета прошел Пушкинский диктант, нацеленный на повышение грамотности студентов и на ознакомление их с развитием русского языка от Пушкина до наших дней. Лучшие участники отмечены дипломами фестиваля.

По отзывам участников (от школьников до педагогов), фестиваль позволяет проверить знания и умения, познакомиться с научными достижениями Казанского университета, узнать много нового и интересного, получить стимулы для дальнейшего развития.

Мероприятие проводится Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ при поддержке Министерства образования и науки РТ. Фестиваль направлен на развитие у молодежи интереса к межкультурному и социальному взаимодействию, формирование интереса к изучению русского языка как государственного и как иностранного, популяризацию русской культуры и русского языка.

#КФУ #русский язык
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025