Посвященный русскому языку фестиваль ИФМК КФУ объединил 300 участников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета с 8 по 17 ноября прошел традиционный Молодежный научно-образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка.

В семи мероприятиях, которые провели преподаватели кафедры русского языка и методики его преподавания и кафедры русского языка как иностранного, приняли участие в общей сложности 300 человек. Среди них были российские и иностранные студенты, школьники, преподаватели и учителя русского языка и литературы образовательных учреждений Татарстана, рассказали на кафедре русского языка и методики его преподавания ИФМК.

В частности, преподаватели кафедры русского языка как иностранного провели в рамках фестиваля заседания Дискуссионного клуба иностранных студентов и Клуба любителей русского кино. Эти мероприятия направлены на знакомство иностранных студентов с культурой и традициями России, на совершенствование их речевых умений. Три команды были награждены дипломами и подарочными сертификатами книжного магазина.

В конкурсе-игре «Эстафета языка и дружбы» активное участие приняли иностранные студенты из стран дальнего зарубежья. На это в своем приветственном слове в ходе церемонии награждения обратила внимание заведующая кафедрой русского языка как иностранного Наталия Габдреева.

Частью фестиваля стал и конкурс ораторского мастерства «Великое русское слово», на котором свои риторические умения продемонстрировали студенты, школьники и педагоги. Кроме того, состоялся конкурс научно-методических проектов для учителей, студентов и школьников. Победители и призеры этих мероприятий также получили дипломы и подарочные сертификаты. О важности двух этих событий заявила заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания Динара Рахимова.

Во время фестиваля профессор КФУ Ирина Ерофеева прочитала открытую лекцию, посвященную обсуждению актуальных вопросов изучения и преподавания русского языка.

Помимо прочего, уже не в первый раз в стенах Казанского университета прошел Пушкинский диктант, нацеленный на повышение грамотности студентов и на ознакомление их с развитием русского языка от Пушкина до наших дней. Лучшие участники отмечены дипломами фестиваля.

По отзывам участников (от школьников до педагогов), фестиваль позволяет проверить знания и умения, познакомиться с научными достижениями Казанского университета, узнать много нового и интересного, получить стимулы для дальнейшего развития.

Мероприятие проводится Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ при поддержке Министерства образования и науки РТ. Фестиваль направлен на развитие у молодежи интереса к межкультурному и социальному взаимодействию, формирование интереса к изучению русского языка как государственного и как иностранного, популяризацию русской культуры и русского языка.