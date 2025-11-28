Посвященный Дню матери мурал открыли в Казани в преддверии праздника

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В преддверии Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября и в этом году придется на 30-е число, в Казани на фасаде жилого дома №27 по улице Адоратского сегодня открыли мурал, посвященный теме материнства. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Над муралом площадью 248 кв. метров две недели работали художники Архип Знаков и Никита Маркин. Он расположен напротив перинатального центра и изображает мать и ребенка, которые переживают момент единения. Создание граффити стало возможным благодаря поддержке депутата Государственной Думы Марата Нуриева.

«Мурал стал продолжением совместной работы депутатской группы и администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. В конце октября глава районов Ренат Шамсутдинов предложил сделать жителям такой подарок ко Дню матери. Мы пригласили художников, выбрали вариант проекта. Получилась очень душевная, теплая картина», – рассказал историю созданию изображения парламентарий.

Ренат Шамсутдинов заметил, что это не единственный мурал в Ново-Савиновском районе. «В этом году в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне создали мурал, посвященный Герою Советского Союза, маршалу Василию Чуйкову. В дальнейшем планируем продолжить эту работу», – объяснил он.

После открытия мурала Нуриев и Шамсутдинов посетили открывшийся в феврале 2024 года перинатальный центр городской клинической больницы №7 имени Марата Садыкова. С этого момента в центре родились более 8,6 тыс. детей.

Представители «Единой России» поздравили молодые семьи, вручили мамам цветы и подарки. Депутат ГД подчеркнул, что партия инициирует большое количество проектов и законов, работающих в сфере защиты материнства и семей.

«Для этого у нас работает народная программа. Есть 22 партийных проекта, в том числе по защите матери и ребенка. Мы находимся в родильном доме, построенном по народной программе «Единой России», – заявил Нуриев.

Кроме того, он упомянул один из законов, инициированных единороссами. Новелла, направленная на поддержку мам, вступит в силу с 1 января 2026 года. Закон предусматривает, что при рождении двоих и более детей в страховой стаж будут засчитываться по полтора года ухода за каждым ребенком отдельно. «При рождении двойни в страховой стаж войдет три года, а при тройне – 4,5 года», – объяснил депутат.